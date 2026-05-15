Donald Trump ar păstra o scrisoare secretă pentru JD Vance, în cazul în care „i se întâmplă ceva”

Donald Trump și JD Vance. Foto: Profimedia Imgaes
„Instrucțiuni foarte ferme” Linia de succesiune prezidențială

Președintele american Donald Trump ar păstra o scrisoare sigilată adresată vicepreședintelui JD Vance în celebrul birou Resolute (Resolute Desk), o piesă centrală istorică din Biroul Oval, ce conține instrucțiuni în cazul în care „i se întâmpla ceva”, potrivit unor informații din presa americană, relatează Kyiv Post

Dezvăluirea a fost făcută de oficialul de la Casa Albă Sebastian Gorka, în cadrul podcastului „Pod Force One”, conform sursei citate. 

„Există o scrisoare în sertarul din Resolute Desk adresată vicepreședintelui, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva președintelui”, a declarat Gorka.

Acesta a adăugat că la nivelul Casei Albe există proceduri de urgență confidențiale pentru astfel de situații: „Avem protocoale, credeți-mă. Nu unele despre care pot vorbi, dar avem protocoale”, a spus oficialul american.

„Instrucțiuni foarte ferme”

Informațiile apar în contextul în care, în ultimele săptămâni, au existat îngrijorări sporite privind securitatea președintelui, după un incident de tentativă de asasinat în apropierea unui eveniment din Washington.

Trump a fost vizat de mai multe amenințări la adresa vieții sale atât în timpul mandatului, cât și în campania electorală, potrivit Fox News. 

Gorka a minimalizat, de asemenea, riscul ca guverne străine să încerce să îl vizeze pe Trump în timpul unei vizite de rang înalt la Beijing.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze direct informațiile despre scrisoare și a făcut trimitere la declarații anterioare ale lui Trump.

Într-un interviu din ianuarie acordat NewsNation, Trump a afirmat că a dat „instrucțiuni foarte ferme” în cazul în care Iranul ar încerca să îl asasineze: „Dacă se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”, ar fi declarat Trump.

Linia de succesiune prezidențială

Conform Constituției SUA, vicepreședintele este primul în linia de succesiune prezidențială, urmat de președintele Camerei Reprezentanților și de președintele provizoriu al Senatului, înaintea membrilor Cabinetului.

Informațiile au apărut la câteva săptămâni după ce Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost evacuați de la un eveniment din Washington, în urma unei tentative de încălcare a perimetrului de securitate, atunci când un suspect în vârstă de 31 de ani ar fi deschis focul asupra unui agent al Serviciului Secret în apropierea locației, înainte de a fi reținut.

Incidentul a reaprins îngrijorările privind securitatea prezidențială, în contextul mai multor amenințări din campania electorală din 2024, inclusiv un atac în Pennsylvania în care Trump a fost rănit ușor la ureche și un incident separat la un teren de golf din Florida.

Spre deosebire de tentativele anterioare, când măsurile de securitate erau mai reduse din cauza statutului de candidat, acest incident a avut loc într-o zonă federală cu nivel ridicat de securizare, ceea ce a ridicat noi semne de întrebare cu privire la vulnerabilitățile de securitate din jurul liderului american.

