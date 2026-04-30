Donald Trump ar putea fi pe lista Premiului Nobel pentru Pace 2026. Sunt luați în calcul aproape 290 de candidați

Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado
Circa 287 de candidaţi vor fi luaţi în considerare pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026, a declarat joi secretarul Comitetului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, precizând că preşedintele american Donald Trump se va număra probabil printre cei nominalizaţi, relatează Reuters.

Printre cei nominalizaţi în acest an, 208 sunt persoane fizice şi 79 sunt organizaţii, a declarat Harpviken, adăugând că au existat multe nominalizări noi comparativ cu anul trecut.

„Întrucât sunt nou în funcţie, unul dintre lucrurile care m-a surprins într-o oarecare măsură este cât de mult se reînnoiesc membrii listei de la an la an”, a spus într-un interviu Harpviken, care deţine funcţia de secretar al Comitetului Nobel norvegian din ianuarie 2025.

În pofida numărului de conflicte în creştere la nivel mondial şi a cooperării internaţionale sub presiune, premiul rămâne relevant, a adăugat el.

„Premiul pentru Pace este chiar mai important într-o perioadă precum cea în care trăim”, a spus el.

Liderii Cambodgiei, Israelului şi Pakistanului au declarat ca l-au nominalizat pe Trump pentru premiul din acest an.

Nominalizările lor ar fi fost făcute în primăvara şi vara anului 2025 şi, prin urmare, sunt valabile, având în vedere că termenul limită este de 31 ianuarie.

Nu există nicio modalitate de a verifica dacă ei au procedat aşa cum au declarat în condiţiile în care nominalizările rămân secrete timp de 50 de ani, iar Harpviken a refuzat să spună joi dacă Trump a fost nominalizat.

O nominalizare nu reprezintă o aprobare din partea organismului care acordă premiul.

Pe lângă membrii comitetului, mii de persoane din întreaga lume pot propune nume: membri ai guvernelor şi parlamentelor, actuali şefi de stat, profesori universitari de istorie, ştiinţe sociale, drept şi filosofie şi foşti laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace, printre alţii.

Separat, Harpviken a exprimat îngrijorarea comitetului cu privire la starea de sănătate a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2023, activista iraniană pentru drepturile omului Narges Mohammadi, condiţia acesteia înrăutăţindu-se după ce a suferit un atac de cord în închisoare. Susţinătorii ei au declarat miercuri că viaţa ei este în pericol iminent.

„Sora ei a putut să o viziteze ieri în închisoare, iar relatările care au apărut după aceea sunt de fapt destul de alarmante în ceea ce priveşte starea ei de sănătate. Vedem că există multă presiune internaţională în prezent. Sperăm că autorităţile iraniene vor acorda atenţie acestui lucru şi o vor elibera pentru a putea beneficia de tratament medical adecvat", a spus Harpviken.

Printre posibilii nominalizaţi pentru premiul din acest an se numără Lisa Murkowski, senatoarea americană pentru Alaska, şi Aaja Chemnitz, membră a parlamentului danez aleasă din Groenlanda, potrivit parlamentarului norvegian care le-a nominalizat pe amândouă.

„Împreună au lucrat neobosit pentru a construi încredere şi pentru a asigura o dezvoltare paşnică a regiunii arctice de-a lungul multor ani", a declarat parlamentarul Lars Haltbrekken.

Groenlanda s-a aflat în centrul atenţiei în acest an ca urmare a eforturilor preşedintelui Trump de a achiziţiona insula de la aliatul NATO, Danemarca.

Premiul Nobel pentru Pace 2026 va fi anunţat pe 9 octombrie, iar ceremonia va avea loc pe 10 decembrie. Laureata de anul trecut a fost Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela.

