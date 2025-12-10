Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Europei, acuzând politicile de migrație și energie și avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”, deoarece direcțiile actuale ar putea „distruge continentul”. Declarațiile au fost făcute în fața susținătorilor din Pennsylvania, la câteva zile după ce administrația SUA a publicat noua strategie de securitate națională, care pune accent pe aceleași teme.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de migraţie şi energie, relatează Agerpres.

Trump a îndemnat Regatul Unit să stimuleze producţia de petrol în Marea Nordului, spunând că l-a sfătuit pe prim-ministrul Keir Starmer să folosească această „sursă importantă de energie” sau riscă, în opinia liderului de la Casa Albă, să nu rămână în funcţie mult timp. De asemenea, el a criticat extinderea energiei eoliene în Scoţia, spunând că „îi costă o avere”.

Adresându-se susţinătorilor în statul american Pennsylvania, Trump a spus despre europeni: „Ar trebui să fie atenţi, pentru că imigraţia şi energia vor distruge Europa”. Politica de imigraţie a fost atât de slabă, a susţinut el, încât distruge „frumoasa noastră Europă”. Apoi a adăugat: „Iubesc Europa”.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unui discurs care a semănat cu un miting de campanie, în care a abordat iniţial probleme economice interne, cum ar fi preţurile la supermarketuri, înainte de a folosi această platformă pentru a înăspri criticile pe care administraţia sa le lansează la adresa partenerilor europeni de mai multe zile. El a făcut comentarii similare cu privire la politica de migraţie şi energie la începutul acestei săptămâni, în special la adresa Germaniei.

Săptămâna trecută, administraţia SUA a publicat noua sa strategie de securitate naţională pentru al doilea mandat al lui Trump. Documentul vorbeşte despre o presupusă erodare a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Continentul se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care a stârnit indignare în întreaga Europă. Acestea includ, în opinia administraţiei americane, „cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.

