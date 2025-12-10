Live TV

Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Europei, acuzând politicile de migrație și energie și avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”, deoarece direcțiile actuale ar putea „distruge continentul”. Declarațiile au fost făcute în fața susținătorilor din Pennsylvania, la câteva zile după ce administrația SUA a publicat noua strategie de securitate națională, care pune accent pe aceleași teme.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de migraţie şi energie, relatează Agerpres.

Trump a îndemnat Regatul Unit să stimuleze producţia de petrol în Marea Nordului, spunând că l-a sfătuit pe prim-ministrul Keir Starmer să folosească această „sursă importantă de energie” sau riscă, în opinia liderului de la Casa Albă, să nu rămână în funcţie mult timp. De asemenea, el a criticat extinderea energiei eoliene în Scoţia, spunând că „îi costă o avere”.

Adresându-se susţinătorilor în statul american Pennsylvania, Trump a spus despre europeni: „Ar trebui să fie atenţi, pentru că imigraţia şi energia vor distruge Europa”. Politica de imigraţie a fost atât de slabă, a susţinut el, încât distruge „frumoasa noastră Europă”. Apoi a adăugat: „Iubesc Europa”.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unui discurs care a semănat cu un miting de campanie, în care a abordat iniţial probleme economice interne, cum ar fi preţurile la supermarketuri, înainte de a folosi această platformă pentru a înăspri criticile pe care administraţia sa le lansează la adresa partenerilor europeni de mai multe zile. El a făcut comentarii similare cu privire la politica de migraţie şi energie la începutul acestei săptămâni, în special la adresa Germaniei.

Săptămâna trecută, administraţia SUA a publicat noua sa strategie de securitate naţională pentru al doilea mandat al lui Trump. Documentul vorbeşte despre o presupusă erodare a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Continentul se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care a stârnit indignare în întreaga Europă. Acestea includ, în opinia administraţiei americane, „cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.

Citește și Nicușor Dan despre atacul lui Trump la adresa UE: La capitolul apărare, nu e surpriză. Politic, Europa și SUA au același bloc de valori

Citește și Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicolas Maduro
Strategia lui Maduro în conflictul cu Trump. În ce condiții ar ceda puterea liderul Venezuelei și de ce se teme așa de mult de exil
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Planul Witkoff privind activele rusești: profit pentru SUA, povară pentru Europa. Cum ar putea UE să ocolească Belgia și Ungaria
donald trump - Gianni Infantino - premiu FIFA pentru pace
Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump îl contrazice pe Viktor Orbán privind „scutul financiar” de 20 de miliarde de dolari. Budapesta revine cu explicații
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
balcon isu bihor
VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de...
Ultimele știri
Incendiu uriaș într-o clădire rezidenţială din sudul Chinei: 12 oameni au murit
Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 160
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de...
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Locul din casă în care trebuie pus umidificatorul iarna. Greșeala pe care o fac 90% dintre oameni, de asta...
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...