Donald Trump: Cei care divulgă informații militare americane „ar trebui împușcați”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, la un miting electoral în statul Arizona, că persoanele care divulgă presei informații despre operațiunile militare ale SUA „ar trebui împușcate”, informează joi agențiile DPA și EFE, preluate de Agerpres.

Președintele republican i-a catalogat pe cei care divulgă informații drept „gunoaie” și a afirmat că aceștia ar trebui „pedepsiți foarte, foarte dur”.

„Când dezvăluie la ce oră vei ataca o țară, iar motivul pentru care ataci este de fapt autoapărare, pentru că nu vrei ca ei să aibă o armă care poate arunca în aer milioane de oameni (...)”, a declarat Trump. „Cei care divulgă informații ar trebui împușcați”, a insistat el, adăugând că, „pe vremuri”, astfel de persoane erau împușcate.

În iunie 2025, forțele americane au bombardat instalații nucleare din Natanz, Fordo și Isfahan, în cadrul operațiunii „Midnight Hammer” (Ciocanul de la Miezul Nopții).

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Trump a justificat în repetate rânduri aceste atacuri, precum și războiul în curs împotriva Iranului, susținând că Republicii Islamice nu trebuie să i se permită să obțină arme nucleare.

Iranul insistă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile, afirmație pusă la îndoială de Statele Unite, Israel și alte țări.

Dezbatere privind pedeapsa cu moartea în armata SUA

Declarațiile președintelui american vin în contextul unei noi dezbateri privind pedeapsa cu moartea în SUA, în condițiile în care Pentagonul pregătește prima execuție militară din ultimii 65 de ani.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, dorește, totodată, ca execuția să fie transmisă în direct, propunere care a stârnit numeroase critici.

Nidal Hasan, condamnat pentru comiterea unui masacru la baza militară Fort Hood din Texas, în 2009, urmează să fie executat de un pluton militar pe 3 decembrie, chiar la locul atacului.

Dezbaterea a fost alimentată și de o execuție eșuată în statul Tennessee. Autoritățile au declarat că o condamnată pentru crimă, Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital. Ea ar fi trebuit să devină prima femeie executată în acest stat în ultimii peste 200 de ani.

Trump atacă presa și acuză jurnaliștii că răspândesc informații false

La mitingul din Arizona, Trump i-a criticat și pe jurnaliști, despre care a spus că sunt „aproape la fel de răi ca un informator care divulgă informații false, pentru că distribuie informații false”.

„Asta îi transformă în oameni care divulgă informații”, a declarat Trump, în contextul unei dispute juridice cu CNN, MSN Now și Politico, instituții media cărora le-a interzis accesul la Casa Albă, acuzându-le de răspândirea de informații false.

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Un judecător federal a emis marți o ordonanță prin care blochează interdicția impusă de președinte până la soluționarea pe fond a cazului.

Avocații instituțiilor media susțin că măsura încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează libertatea de exprimare și a presei, și reprezintă o formă de discriminare pe baza opiniilor.

Administrația Trump justifică interdicția invocând motive de securitate.

Editor : Ana Petrescu