Live TV

Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron

Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Din articol
Politica domină media franceză, doar două femei în top 20

Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu.

„Pentru prima dată de la lansarea acestui studiu în 2013, preşedintele francez în exerciţiu nu este personalitatea cel mai des menţionată în presa ţării”, notează cotidianul regional Ouest-France într-un articol care însoţeşte rezultatele unui barometru realizat de Tagaday, o platformă de monitorizare a presei, informează AFP preluată de Agerpres.

Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menţionat în aproape un milion de articole de conţinut în 2025 (947.294, mai exact), comparativ cu 671.125 pentru Emmanuel Macron, care s-a clasat pe locul al doilea.

Pe locul al treilea este fostul prim-ministru francez Francois Bayrou, pe al patrulea apare Vladimir Putin, iar pe cinci este fostul ministru de interne Bruno Retailleau.

Pe locul șase este actualul premier francez Sebastian Lecornu, iar al șaptelea Volodimir Zelenski. Locul nouă e luat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, al zecelea Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, iar al unsprezecelea Elon Musk.

Citește și: Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă

Politica domină media franceză, doar două femei în top 20

Marine Le Pen, preşedinta deputaţilor din Reuniunea Naţională (RN, partid de extremă dreapta) din Adunarea Naţională, este singura femeie din top 10 (locul 8). Top 20 include doar două femei (cealaltă fiind cântăreaţa franceză Santa, clasată pe locul 19), iar top 50 doar nouă.

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a Franţei, Kylian Mbappe, este sportivul cel mai bine clasat (locul 13).

Politica domină acest clasament: top 50 include 30 de personalităţi politice naţionale şi internaţionale, comparativ cu 12 din lumea culturii şi mass-media, şase din sport şi două din lumea afacerilor.

Acest clasament al celor mai mediatizate 1.000 de personalităţi din presa franceză a fost întocmit între 1 ianuarie şi 15 decembrie.

Topul are la bază analiza computerizată a peste 5.500 de programe de ştiri (difuzate de 410 canale şi posturi TV/radio cu o medie de 2.400 de ore pe zi) şi o selecţie a 3.000 de publicaţii de presă scrisă (tipărite şi online).

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea
333
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor
relatie relatii ue europa sua america
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin
Recomandările redacţiei
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Bilete la loteria Powerball.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
Ultimele știri
Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail: o decizie mult-așteptată
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...