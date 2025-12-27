Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron

Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu.

„Pentru prima dată de la lansarea acestui studiu în 2013, preşedintele francez în exerciţiu nu este personalitatea cel mai des menţionată în presa ţării”, notează cotidianul regional Ouest-France într-un articol care însoţeşte rezultatele unui barometru realizat de Tagaday, o platformă de monitorizare a presei, informează AFP preluată de Agerpres.

Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menţionat în aproape un milion de articole de conţinut în 2025 (947.294, mai exact), comparativ cu 671.125 pentru Emmanuel Macron, care s-a clasat pe locul al doilea.

Pe locul al treilea este fostul prim-ministru francez Francois Bayrou, pe al patrulea apare Vladimir Putin, iar pe cinci este fostul ministru de interne Bruno Retailleau.

Pe locul șase este actualul premier francez Sebastian Lecornu, iar al șaptelea Volodimir Zelenski. Locul nouă e luat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, al zecelea Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, iar al unsprezecelea Elon Musk.

Politica domină media franceză, doar două femei în top 20

Marine Le Pen, preşedinta deputaţilor din Reuniunea Naţională (RN, partid de extremă dreapta) din Adunarea Naţională, este singura femeie din top 10 (locul 8). Top 20 include doar două femei (cealaltă fiind cântăreaţa franceză Santa, clasată pe locul 19), iar top 50 doar nouă.

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a Franţei, Kylian Mbappe, este sportivul cel mai bine clasat (locul 13).

Politica domină acest clasament: top 50 include 30 de personalităţi politice naţionale şi internaţionale, comparativ cu 12 din lumea culturii şi mass-media, şase din sport şi două din lumea afacerilor.

Acest clasament al celor mai mediatizate 1.000 de personalităţi din presa franceză a fost întocmit între 1 ianuarie şi 15 decembrie.

Topul are la bază analiza computerizată a peste 5.500 de programe de ştiri (difuzate de 410 canale şi posturi TV/radio cu o medie de 2.400 de ore pe zi) şi o selecţie a 3.000 de publicaţii de presă scrisă (tipărite şi online).

