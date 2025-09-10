Live TV

Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare.

„ANIMALUL care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânăra din Ucraina, venită în America căutând pace şi securitate, ar trebui să primească un proces 'rapid' (nu există niciun dubiu!) şi să fie condamnat la PEDEAPSA CU MOARTEA. Nu poate exista altă opţiune!”, a scris preşedintele pe reţeaua sa Truth Social.

În seara zilei de 22 august, Irina Zaruţka a urcat într-un tramvai în oraşul Charlotte, din estul Statelor Unite. După câteva minute, un individ a urcat şi el, s-a aşezat în spatele tinerei, apoi a atacat-o şi ucis-o cu trei lovituri de cuţit, după cum arată imaginile camerei de supraveghere.

Cazul a ajuns cunoscut în toată America

Tânăra în vârstă de 23 de ani părăsise Ucraina în 2022, după invazia rusă, şi îşi făcuse rapid o viaţă nouă în Statele Unite”, scrie în certificatul său de deces. Asasinul, Decarlos Brown, un afro-american în vârstă de 34 de ani, are mai multe condamnări penale la activ, petrecând, printre altele, opt ani în închisoare pentru jaf armat.

Primarul oraşului Charlotte, democrata Vi Lyles, a vorbit, la câteva zile după eveniment, despre tulburările mintale de care Brown ar fi suferit de multă vreme. „Vreau să spun clar, nu îi diabolizez pe cei care au dificultăţi cu sănătatea mintală sau care nu au locuinţă”, declarase ea.

Cazul, la început de rezonanţă locală, a luat o amploare naţională odată cu publicarea, vineri, a imaginilor extrem de şocante captate de camera de supraveghere. Reacţia iniţială a primarului Vi Lyles a provocat atunci reacţii indignate din partea dreptei.

Ministrul transporturilor, Sean Duffy, a acuzat-o pe democrată şi pe „alţii de la stânga” că „minimalizează crime precum cea în cauză spunând că nu putem diaboliza persoanele fără adăpost sau bolnavii mintali”.

Ce pedeapsă riscă criminalul

Cazul a fost comentat intens şi de preşedintele Trump, care vrea să plaseze lupta împotriva criminalităţii în fruntea agendei sale, mai ales în marile oraşe conduse de democraţi, acuzaţi de laxism. „Nu putem să lăsam nişte infractori depravaţi şi recidivişti violenţi să continue să semene distrugere şi moarte în ţara noastră”, a spus el într-o postare video marţi pe Truth Social.

Departamentul Justiţiei l-a inculpat pe Brown în această săptămână pentru comiterea unei infracţiuni federale, în urma unei plângeri depuse la tribunalul federal al districtului vest din statul Carolina de Nord. Brown riscă închisoare pe viaţă sau pedeapsa capitală.

Aceste acuzaţii se adaugă celor aduse deja în faţa unui tribunal de stat, de crimă de gradul unu, pasibilă de aceleaşi pedepse. În Carolina de Nord este în vigoare din 2006 un moratoriu asupra execuţiilor.

