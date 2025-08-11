Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că plasează poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională în capitala SUA. El susține că această decizie are ca scop restabilirea ordinii în metropolă, potrivit BBC.

„Invoc oficial secțiunea 740 din Legea privind Autonomia Locală a Districtului Columbia și plasez Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington D.C. sub control federal direct”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă.

El a spus că lucrurile „au scăpat de sub control”.

„Dar vom reuși să le readucem sub control foarte repede, așa cum am făcut la granița de sud. Ne vom lua capitala înapoi”, a continuat el.

„Desfășor Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington, DC, iar acesteia i se va permite să își facă treaba în mod corespunzător”, a adăugat Trump.

Trump a susținut că Washington DC a fost „cucerit de bande violente” și le-a spus reporterilor de la Casa Albă că și ei sunt victime: „Nu vreți să fiți jefuiți, violați, împușcați și uciși”.

Președintele american a sugerat că rata criminalității din Washington DC este mai mare decât în unele „dintre cele mai rele locuri de pe Pământ” și a spus că numărul furturilor și deturnărilor de mașini a crescut de asemenea.

În ceea ce privește rata criminalității, președintele a vorbit despre un vârf în 2023, da statisticile arată că rata criminalității a scăzut în capitala SUA de atunci.

El a adăugat că Washington D.C. a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, precum și de „maniaci drogați și persoane fără adăpost”.

Președintele american a anunțat că îl numește pe șeful Administrației Antidrog, Terry Cole, în funcția de comisar federal interimar al poliției din Washington D.C. El a spus că Cole este printre „cei mai buni din țară” și i-a spus să conducă departamentul „cu severitate”.

Editor : M.B.