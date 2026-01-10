Donald Trump consideră că deținerea Groenlandei este o nevoie psihologică „pentru a avea succes” (presă)

Prezența militară americană în Groenlanda nu este suficientă pentru președintele SUA, care își dorește să dețină insula înghețată, scrie site-ul serviciului public de radio-televiziune groenlandez, preluând extrase dintr-un amplu interviu acordat de Donald Trump cotidianului The New York Times. Deținerea este o condiție psihologică „pentru a avea succes”, consideră Donald Trump, citat în interviu.

Deținerea Groenlandei este „foarte importantă” pentru Donald Trump, scrie site-ul KNR (serviciul public de radio-televiziune din Groenlanda), punctând că acest lucru reiese din interviul acordat ziarului american The New York Times.

Potrivit KNR, Trump explică de ce are nevoie să dețină Groenlanda și de ce nu este suficient să exploateze acordul pe care Statele Unite îl au deja cu Danemarca privind accesul militar la insula din Arctica.

„Pentru că asta consider eu că este necesar din punct de vedere psihologic pentru a avea succes”, a spus Trump pentru New York Times, potrivit KNR.

Președintele american consideră că proprietatea oferă ceva ce un contract de închiriere sau un tratat nu pot oferi.

„Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le obții doar prin semnarea unui document”, a mai spus președintele SUA, potrivit KNR.

NATO, inutilă fără SUA

În interviul acordat The New York Times, Trump este întrebat și ce consideră mai important: proprietatea asupra Groenlandei sau menținerea NATO, mai scrie KNR.

La această întrebare, liderul de la Casa Albă răspunde că „ar putea fi o alegere”, adăugând că alianța de apărare este fundamental inutilă fără Statele Unite.

KNR mai precizează că întrebarea privind NATO este relevantă, deoarece Groenlanda, ca parte a Regatului Danemarcei, este membră a alianței de apărare, la fel ca Statele Unite, și deoarece administrația americană nu a exclus posibilitatea ca SUA să decidă să intervină militar în Groenlanda.

O declarație făcută la începutul acestei săptămâni a indicat că administrația americană consideră intervenția militară în Groenlanda o posibilitate reală.

Astfel, Casa Albă a scris că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune disponibilă pentru comandantul suprem”.

Acord de apărare din 1951

Ca și în alte ocazii, Casa Albă a subliniat că Groenlanda este „o prioritate de securitate națională” pentru Trump.

Conform unui acord de apărare între Statele Unite și Danemarca din 1951, Statele Unite sunt obligate – în cadrul NATO – să ajute Danemarca să apere Groenlanda. În același timp, acordul oferă armatei americane acces liber în toată Groenlanda.

Cu toate acestea, dacă SUA doresc să înființeze baze militare în Groenlanda, vor avea nevoie de aprobarea Danemarcei.

În prezent, SUA au o singură bază militară în Groenlanda – Baza spațială Pituffik, cunoscută anterior sub numele de Baza Thule.

