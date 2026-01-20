Live TV

Trump: Consiliul Păcii ar putea înlocui Națiunile Unite. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”

Donald Trump Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, relatează BBC şi CNN, scrie News.ro.

Prima întrebare adresată de jurnalişti la conferinţa de presă, după ce Donald Trump a avut un discurs cu multe divagaţii timp de mai bine de o oră, s-a referit la Consiliul Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze şi dacă ar dori ca acesta să înlocuiască Organizaţia Naţiunilor Unite.

„S-ar putea”, a răspuns Trump, adăugând că ONU „nu este foarte utilă”.

El a spus că acest organism internaţional, creat după al Doilea Război Mondial, are potenţial, dar mărturiseşte că personal nu s-a gândit niciodată să apeleze la el pentru a soluţiona vreun conflict armat.

„ONU nu a fost foarte utilă. Sunt un mare admirator al potenţialului ONU, dar aceasta nu şi-a atins niciodată potenţialul”, a declarat Trump. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu m-am adresat niciodată lor, nici măcar nu m-am gândit să o fac”, a spus preşedintele american.

