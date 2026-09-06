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Donald Trump critică din nou Spania, o țară cu „control zero” asupra granițelor. Ce a spus despre situația din Ceuta

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a descris duminică situaţia din oraşul spaniol Ceuta din nordul Africii drept „tristă” şi a adăugat că Spania este o ţară cu „control zero” asupra graniţelor sale, o referire la afluxul masiv de migranţi înregistrat la sfârşitul lunii iulie, informează EFE.

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, Trump a făcut din nou aluzie la cazul Ceutei, fără a-l menţiona explicit: „Atât de trist ce se întâmplă în Spania, o ţară cu control ZERO asupra frontierei sale. WOW!”

Nu este pentru prima dată când preşedintele SUA critică Spania, căreia i-a reproşat anterior dezacordurile sale privind cheltuielile pentru apărare şi poziţia sa faţă de conflictele din Iran sau Fâşia Gaza, notează Agerpres.

La jumătatea săptămânii, el a numit Spania o „ţară distrusă” şi a declarat că afluxul masiv de migranţi în Ceuta din iulie a fost „foarte trist de văzut”.

„Spania va fi o ţară distrusă. Am o problemă cu Spania pentru că nu se comportă prea bine în ceea ce priveşte NATO şi nu plăteşte ceea ce ar trebui să plătească”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat canalului britanic GB News.

Referitor la Ceuta, Trump a declarat pentru aceeaşi publicaţie că „ceea ce se întâmplă acolo este foarte trist de văzut (...) Mii de oameni năvălesc în ţara lor. Nu am mai văzut aşa ceva”, a afimat Trump.

La sfârşitul lunii iulie, peste 70.000 de migranţi au intrat ilegal în Ceuta dinspre Maroc. Majoritatea s-au întors în zilele următoare, însă puţin peste 5.000 rămân în oraş, aşteptând ca cererile lor de deportare sau azil să fie procesate.

Editor : B.E.

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