Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dintotdeauna, chiar înainte de venirea lui Putin la putere, a existat o înțelegere a faptului că Ucraina „nu va adera la NATO”.

Potrivit lui Trump, înțelegerea că Ucraina nu va deveni niciodată membru al Alianței Nord-Atlantice exista „cu mult înainte” de venirea la putere a lui Vladimir Putin.

„Cu mult înainte de Putin, uh, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO. Asta era cu mult înainte de Putin, să fim sinceri. Și acum au insistat... știți, când, uh, Zelenski a intrat prima dată și l-a întâlnit pe Putin, a spus că vrea două lucruri. Vreau Crimeea înapoi și vom deveni membri NATO. Nici nu a spus-o într-un mod foarte frumos”, a declarat Trump într-un interviu acordat Politico, scrie European Pravda.

Nu este clar la ce întâlnire dintre Zelenski și Putin se referă Trump. Singura dată când președintele ucrainean s-a întâlnit personal cu liderul Kremlinului a fost la Paris, în 2019. Trump nu a fost prezent la acea întâlnire, iar posibilitatea aderării Ucrainei la NATO nu a fost discutată.

Zelenski, „un mare vânzător”

Mai târziu în interviu, Trump l-a descris pe președintele ucrainean ca fiind „un mare vânzător”.

„L-a convins pe Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari. Și uite ce a obținut. Aproximativ 25% din țara sa lipsește”, a adăugat el.

Pe 12 februarie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a exclus aderarea Ucrainei la NATO – o poziție susținută ulterior de Trump.

Cu toate acestea, surse din NATO au declarat pentru European Pravda că drumul Ucrainei către aderarea la Alianță rămâne ireversibil.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a insistat că Ucraina nu va accepta cererea Rusiei de a renunța la aspirațiile sale de aderare la NATO.

