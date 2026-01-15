Live TV

Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent, notează News.ro.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Comentariile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită faţă de liderul ucrainean. Cei doi preşedinţi au avut mult timp o relaţie instabilă, deşi interacţiunile lor par să se fi îmbunătăţit în primul an al mandatului lui Trump.

Uneori, Trump a fost mai dispus să accepte asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor unor aliaţi ai SUA, frustrând Kievul, capitalele europene şi legislatorii americani, inclusiv pe unii republicani.

În decembrie, Reuters a relatat că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că Putin nu renunţase la obiectivele sale de a cuceri întreaga Ucraină şi de a revendica părţi din Europa care aparţineau fostului imperiu sovietic. Directorul Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a contestat acel raport la momentul respectiv.

După mai multe încercări şi eşecuri, negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanţii de securitate pentru Ucraina postbelică, pentru a se asigura că Rusia nu o va invada din nou după un eventual acord de pace. În termeni generali, negociatorii americani au presat Ucraina să renunţe la regiunea Donbas din estul ţării, ca parte a oricărui acord cu Rusia.

Oficialii ucraineni au fost profund implicaţi în discuţiile recente, care au fost conduse din partea SUA de către trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii oficiali europeni au pus la îndoială probabilitatea ca Putin să fie de acord cu unele condiţii negociate recent de Kiev, Washington şi liderii europeni.

Trump a declarat pentru Reuters că nu are cunoştinţă despre o eventuală vizită la Moscova a lui Witkoff şi Kushner, despre care Bloomberg a informat miercuri.

Întrebat dacă se va întâlni cu Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, săptămâna viitoare, Trump a răspuns afirmativ, dar a dat de înţeles că nu există planuri concrete.

„Da, dacă va fi acolo”, a spus Trump. „Eu voi fi acolo".

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, Trump nu a dat detalii, spunând doar: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”.

Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova, spunând că Kievul nu are dreptul, conform constituţiei ţării, să cedeze niciun teritoriu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
4
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gaza City, amid a ceasefire between Israel and Hamas
Războiul din Fâșia Gaza. Planul lui Trump intră în faza a doua: acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei
soldat rus capturat
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Vladimir Putin
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Xi Jinping şi Donald Trump
China, prinsă la mijloc în ofensiva tarifară a lui Trump împotriva țărilor care fac afaceri cu Iranul: acordul comercial în pericol
Delcy Rodriguez
Președinta interimară a Venezuelei nu merge în SUA, la întâlnirea cu Trump. Explicația ironică a fratelui său, Jorge Rodriguez
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet...
'Sydney for Iran' rally, Sydney, Australia, Sydney Town Hall, George Street, NSW - 14 Jan 2026
Eșecul „internetului halal” al regimului de la Teheran. Cum a...
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Foto Getty Images
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu: Cum a redefinit poetul...
Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru angajați. Foto Getty Images
Categorii de angajați care beneficiază de zile suplimentare de...
Ultimele știri
Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o interdicție de zbor de cinci ore
Ziua Culturii Naționale 2026: Ce evenimente se vor desfășura în București și alte orașe din țară pe 15 ianuarie
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea...
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Când poți pierde dreptul de proprietate. Cazurile prevăzute de lege
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Cu sunt „jefuiți” pensionarii la pensie? Adeverințe cu veniturile nepermanente pe un an costă 600 lei
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...