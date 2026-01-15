Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent, notează News.ro.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Comentariile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită faţă de liderul ucrainean. Cei doi preşedinţi au avut mult timp o relaţie instabilă, deşi interacţiunile lor par să se fi îmbunătăţit în primul an al mandatului lui Trump.

Uneori, Trump a fost mai dispus să accepte asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor unor aliaţi ai SUA, frustrând Kievul, capitalele europene şi legislatorii americani, inclusiv pe unii republicani.

În decembrie, Reuters a relatat că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că Putin nu renunţase la obiectivele sale de a cuceri întreaga Ucraină şi de a revendica părţi din Europa care aparţineau fostului imperiu sovietic. Directorul Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a contestat acel raport la momentul respectiv.

După mai multe încercări şi eşecuri, negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanţii de securitate pentru Ucraina postbelică, pentru a se asigura că Rusia nu o va invada din nou după un eventual acord de pace. În termeni generali, negociatorii americani au presat Ucraina să renunţe la regiunea Donbas din estul ţării, ca parte a oricărui acord cu Rusia.

Oficialii ucraineni au fost profund implicaţi în discuţiile recente, care au fost conduse din partea SUA de către trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii oficiali europeni au pus la îndoială probabilitatea ca Putin să fie de acord cu unele condiţii negociate recent de Kiev, Washington şi liderii europeni.

Trump a declarat pentru Reuters că nu are cunoştinţă despre o eventuală vizită la Moscova a lui Witkoff şi Kushner, despre care Bloomberg a informat miercuri.

Întrebat dacă se va întâlni cu Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, săptămâna viitoare, Trump a răspuns afirmativ, dar a dat de înţeles că nu există planuri concrete.

„Da, dacă va fi acolo”, a spus Trump. „Eu voi fi acolo".

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, Trump nu a dat detalii, spunând doar: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”.

Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova, spunând că Kievul nu are dreptul, conform constituţiei ţării, să cedeze niciun teritoriu.

