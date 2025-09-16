Live TV

Donald Trump dă în judecată publicația The New York Times și cere despăgubiri uriașe

Donald Trump / Profimedia Images

Preşedintele Donald Trump a anunţat, luni, că va intenta un proces în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times, invocând calomnia şi defăimarea şi acuzând publicaţia că este o „portavoce virtuală” a Partidului Democrat, scrie CNN, potrivit News.ro. 

Trump a ameninţat săptămâna trecută că va da în judecată The Times după ce acesta a publicat articole legate de o notă şi un desen cu conotaţii sexuale care i-au fost oferite finanţatorului Jeffrey Epstein, căzut în dizgraţie, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani în 2003 şi care par să fi fost semnate de Trump. Trump şi consilierii săi au negat că acesta ar fi fost implicat în crearea notei.

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, preşedintele a acuzat ziarul Times că a făcut declaraţii false despre el, familia şi afacerile sale, deşi nu a dat detalii despre acuzaţii.

„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru calomnie şi defăimare ziarului The New York Times”, a scris Trump.

„New York Times a avut voie să mintă, să mă calomnieze şi să mă defăimeze în mod liber mult prea mult timp, iar asta se termină ACUM!”, a adăugat el, menţionând în mod special sprijinul acordat de Times Kamalei Harris în timpul ultimelor alegeri prezidenţiale din 2024.

Procesul este cel mai recent dintr-o serie de acţiuni legale de mare amploare intentate de Trump împotriva marilor mass-media, în ceea ce el descrie ca fiind un efort mai amplu de „restabilire a integrităţii jurnalismului”.

Procesul va fi intentat în Florida, a spus Trump, fără a oferi mai multe detalii.

CNN a contactat The New York Times pentru a obţine un comentariu.

Într-o plângere depusă la un tribunal federal din Tampa, avocaţii lui Trump au acuzat The Times de un model deliberat de reportaje „false, răuvoitoare, defăimătoare şi denigratoare” menite să submineze campania prezidenţială şi moştenirea lui Trump.

Documentul citează exemple anterioare de procese intentate de avocaţii lui Trump împotriva ABC News, deţinută de Disney, şi CBS News, deţinută de Paramount Global, care au dus la plăţi de milioane de dolari şi recunoaşterea publică a inexactităţilor din reportajele lor.

De asemenea, citează un proces intentat în iulie împotriva The Wall Street Journal şi a reporterilor care au scris un articol despre colecţia de scrisori dăruite lui Epstein. Un purtător de cuvânt al Dow Jones, compania-mamă a ziarului, a declarat la momentul respectiv: „Avem încredere deplină în rigoarea şi acurateţea reportajelor noastre şi ne vom apăra cu fermitate împotriva oricărui proces”.

În ultimul proces intentat The Times, avocaţii lui Trump afirmă că „prejudiciul adus reputaţiei în acest caz se ridică la miliarde de dolari” şi confirmă că solicită despăgubiri de cel puţin 15 miliarde de dolari.

 

