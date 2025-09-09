Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția”

Donald Trump a stârnit un val de indignare în Statele Unite după ce, într-un discurs, a spus că violența domestică este o infracțiune „mai puțin gravă” care nu ar trebui inclusă în statisticile oficiale. Declarația sa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile femeilor și de oficiali americani, care l-au acuzat că minimizează un fenomen periculos, relatează AFP, citată de News.ro.

Preşedintele american, care susţine că a restabilit ordinea în oraşul Washington, le-a reproşat oponenţilor că umflă cifrele criminalităţii pentru a-i păta bilanţul.

„Lucruri mult mai puţin grave, lucruri care se întâmplă acasă, ei le numesc infracţiuni”, a spus Donald Trump în timpul unui discurs dedicat libertăţii religioase.

„Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soţia, ei spun că este o infracţiune”, a adăugat el, stârnind câteva râsete în sală, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului.

„Donald Trump ne-a arătat, încă o dată, care sunt convingerile sale”, a reacţionat Kim Villanueva, preşedinta NOW, un colectiv de asociaţii pentru apărarea drepturilor femeilor. Ea i-a reproşat că este „orb” la această problemă, într-o declaraţie transmisă AFP.

Kris Mayes, procurorul general democrat al statului Arizona, a scris pe X: „Da, domnule preşedinte, violenţa domestică este o infracţiune”.

În SUA, 41% dintre femei şi 26% dintre bărbaţi se confruntă în viaţa lor cotidiană cu violenţă sexuală, violenţă fizică sau hărţuire din partea partenerilor lor intimi, potrivit unui sondaj publicat de principala agenţie sanitară americană (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, CDC).

Editor : Ș.A.