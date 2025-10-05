Live TV

Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»"

donald trump- benjamin netanyahu-septembrie 2025
Egiptul a anunțat sâmbătă că negocierile indirecte dintre Israel și Hamas vor începe luni. Foto: Profimedia
Donald Trump a vorbit cu Benjamin Netanyahu Rolul jucat de Recep Tayyip Erdogan

Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă pentru Axios că „suntem aproape” de un acord de pace în Gaza și că va face presiuni pentru finalizarea acestuia în următoarele zile.

„I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria». El a fost de acord”, a declarat liderul american. „Trebuie să fie de acord. Nu are de ales. Cu mine, trebuie să fii de acord”, a mai adăugat Donald Trump.

Mesajele publice ale lui Donald Trump și diplomația din culise de vineri au adus Israelul și Hamas mai aproape ca niciodată de încheierea unui război care a început aproape exact acum doi ani, când Hamas a lansat atacurile din 7 octombrie 2023.

Un oficial al Casei Albe a dezvăluit pentru sursa citată că emisarul pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner, merg în Egipt pentru a pune la punct detaliile tehnice ale eliberării ostaticilor „și pentru a discuta acordul de pace durabil”.

Sâmbătă dimineață, 4 octombrie 2025, armata israeliană a trecut la operațiuni defensive în Gaza și a încetat atacurile aeriene, cu excepția celor necesare pentru protecția forțelor, a susținut IDF.

Asta după ce Donald Trump a cerut vineri Israelului să înceteze atacurile și să înceapă negocierile cu Hamas pentru finalizarea unui acord.

Donald Trump a vorbit cu Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat, de asemenea, că a oprit ofensiva Israelului pentru a „pregăti punerea în aplicare imediată a primei faze a Planului Trump pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”, a transmis biroul său.

Egiptul a anunțat sâmbătă că negocierile indirecte dintre Israel și Hamas privind punerea în aplicare a acordului vor începe luni la Sharm el-Sheikh.

Într-o postare pe Truth Social, Trump și-a exprimat aprecierea față de decizia Israelului de a opri „temporar” bombardamentele „pentru a da o șansă finalizării acordului de eliberare a ostaticilor și de pace”.

Apoi, el a cerut Hamasului să „acționeze rapid” în vederea eliberării ostaticilor, altfel acordul va fi anulat.

„Nu voi tolera întârzierile, pe care mulți le consideră inevitabile, sau orice rezultat în care Gaza reprezintă din nou o amenințare. Să rezolvăm această problemă, RAPID. Toată lumea va fi tratată în mod echitabil!”, a transmis Donald Trump.

Vineri, înainte ca cel de-al 47-lea președinte american să ceară public Israelului să înceteze atacurile, el a vorbit la telefon cu Netanyahu.

Liderul american a dezvăluit pentru Axios că a fost avertizat de echipa sa înainte de convorbire că Netanyahu avea rețineri. Însă, atunci când au vorbit, Netanyahu a fost de acord să continue, a mai dezvăluit președintele american.

„Planul nostru a fost foarte bine primit – toate țările lumii sunt în favoarea lui. Bibi este în favoarea lui. Hamas a făcut un pas important – vor să îl pună în aplicare. Acum trebuie să îl finalizăm”, a declarat Trump.

Rolul jucat de Recep Tayyip Erdogan

Donald Trump a mai spus că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost „de mare ajutor” în a face presiuni asupra Hamas pentru a avansa cu eliberarea ostaticilor.

„Erdogan a ajutat foarte mult. Este un tip dur, dar este prietenul meu și a fost grozav”, a spus Trump.

Un oficial american a declarat pentru sursa citată că liderul de la Casa Albă a vorbit cu Erdogan vineri, înainte de răspunsul Hamas, și i-a cerut să se asigure că gruparea islamistă palestiniană nu va refuza.

„Președintele Trump i-a spus lui Erdogan: «Am făcut multe pentru tine și acum am nevoie să faci asta»”, a dezvăluit oficialul american.

Trump a mai declarat că războiul din Gaza a izolat Israelul pe plan internațional și a subliniat că unul dintre obiectivele sale în încheierea acestuia este restabilirea poziției internaționale a Israelului.

„Bibi a mers prea departe și Israelul a pierdut mult sprijin în lume. Acum voi recupera tot acest sprijin”, a spus el.

Peste 67.000 de palestinieni au fost uciși în război, potrivit ministerului sănătății din Gaza, condus de Hamas. Majoritatea erau civili.

Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului”

