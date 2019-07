Donald Trump despre ambasadorul UK care l-a făcut ”inept”: ”E un tip foarte prost”

Preşedintele american Donald Trump a spus marţi, despre ambasadorul britanic la Washington, că este un "tip foarte prost", reiterându-şi atacurile împotriva prim-ministrului Theresa May şi afirmând că negocierile pentru Brexit au fost un "dezastru", relatează AFP.



Relaţiile între SUA şi Marea Britanie trec printr-o furtună după publicarea, sâmbătă, a unor telegrame diplomatice în care ambasadorul britanic, Kim Darroch, critica puternic administraţia Trump.



Preşedintele american a afirmat luni că SUA nu ar mai fi avut "contact" cu ambasadorul, dar Theresa May, al cărei succesor urmează să fie desemnat la sfârşitul lunii - şi-a reafirmat rapid susţinerea pentru reprezentantul diplomatic al ţării sale.



Miliardarul republican şi-a reluat atacurile marţi dimineaţă pe Twitter. "Ambasadorul ciudat pe care Regatul Unit l-a impus în SUA nu este o persoană în privinţa căreia să fim încântaţi, un tip foarte prost", a postat el, citat de Agerpres.



Subliniind că nu îl cunoaşte pe Darroch, Trump a adăugat că a auzit spunându-se că ambasadorul este "un imbecil pretenţios".



"Spuneţi-i că SUA au acum cea mai bună economie şi cea mai bună armată din lume, de departe, şi că sunt amândouă pe cale să devină şi mai mari, mai bune şi mai puternice... Mulţumesc dle preşedinte!", a adăugat el.



Donald Trump a revenit, de asemenea, asupra ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, sugerând că ambasadorul discută "cu ţara sa, cu prim-ministrul May, pe tema negocierilor ratate privind Brexitul" şi că i-ar fi transmis "să nu fie supărată de criticile mele privind modul teribil în care acestea au decurs".



"I-am spus Theresei May cum să realizeze acest acord dar ea a procedat în modul ei ridicol, fiind incapabilă să ajungă la el. Un dezastru!", a afirmat Trump.



În telegramele diplomatice publicate sâmbătă seară de ziarul britanic Mail on Sunday, ambasadorul britanic îl califica pe preşedintele american drept "instabil" şi "incompetent".



Aceste telegrame, dintre care unele datează din 2017, nu ar fi trebuit să fie făcute publice.



Kim Darroch se află în post la Washington din ianuarie 2016.



Guvernul britanic a anunţat deschiderea unei anchete pentru identificarea responsabililor de această scurgere, neexcluzând o intervenţie a poliţiei dacă va fi cazul.