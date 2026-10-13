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Donald Trump e convins că Rusia şi China nu ajută Iranul: „Ar avea prea multe de pierdut" 

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni seara târziu, că nu crede că Rusia şi China ajută Iranul „în vreun fel”, adăugând că Moscova şi Beijingul ar avea „prea multe de pierdut” dacă ar sprijini Teheranul, relatează Reuters.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că a văzut comentarii din partea criticilor şi adversarilor săi potrivit cărora China şi Rusia ar ajuta Iranul.

„Dacă o fac, este la un nivel foarte scăzut, dar nu cred că o fac în vreun fel. Au prea multe de pierdut, iar noi am afla despre asta - şi am afla foarte repede”, a scris Trump.

În luna iulie, liderul de la Casa Albă a afirmat că are încredere că Rusia şi China nu vor ajuta Teheranul în conflictul legat de Iran, dar a avertizat că, dacă s-ar implica, „ar fi foarte rău pentru ele”.

Statele Unite şi Iranul se află în stare de război din 28 februarie, dată la care SUA şi Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a ripostat cu propriile lovituri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. De atunci, loviturile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene asupra Libanului s-au soldat cu mii de morţi şi milioane de persoane strămutate.

Anterior, Trump i-a descris pe preşedintele chinez Xi Jinping şi pe preşedintele rus Vladimir Putin drept "neutri" în contextul războiului cu Iranul.

Moscova şi Beijingul menţin legături strânse cu Teheranul. Rusia a avertizat că războiul cu Iranul ar putea declanşa o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu. Beijingul a condamnat atacurile Washingtonului asupra Teheranului, calificându-le drept o încălcare flagrantă a suveranităţii Iranului.

Luna trecută, în timpul vizitei liderului chinez la Washington, Trump l-a avertizat pe Xi să nu ofere sprijin Iranului şi a primit asigurări că China nu va face acest lucru, după cum a declarat la acea vreme ambasadorul SUA la Beijing.

Avertismentul a survenit pe fondul unor informaţii potrivit cărora China ar fi furnizat Iranului sisteme portabile de rachete antiaeriene, iar Teheranul ar fi găsit modalităţi de a eluda sancţiunile privind vânzările de petrol cu ajutorul Chinei.

În septembrie, Trump a ignorat o informaţie conform căreia Iranul ar fi obţinut de la entităţi chineze imagini din satelit ale unei baze din Iordania, înainte de un atac care a ucis trei militari americani în acel loc, în luna iulie.

Editor : C.L.B.

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