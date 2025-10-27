Live TV

Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi

Data publicării:
U.S. President Trump And North Korean Leader Kim Jong-un Meet In Hanoi
Kim Jong Un și Donald Trump. Sursa foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a repetat luni că i-ar ”plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului în curs în Asia, într-o discuţie cu jurnalişti la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

Preşedintele american nu a exclus să-şi prelungească, dacă este necesar, turneul, în care, după prima etapă în Malaysia, duminică, vizitează luni Japonia, iar miercuri şi joi Coreea de Sud.

”Vom avea o discuţie” foarte bună cu Xi Jinping, a prezis locatarul Casei Albe în timpul unei discuţii la bordul Air Force One, referindu-se la această întrevedere prevăzută în Coreea de Sud.

”Cred că vom ajunge la un acord” comercial, a adăugat el, lăudându-şi relaţia plină de ”respect” cu omologul său de la Beijing.

Miliardarul republican, în vârstă de 79 de ani, s-a arătat entuziasmat de vizita sa la Tokyo, unde urma să aterizeze către ora locală 17.00 (10.00, ora României), după prima etapă de duminică în Malaysia - bogată în anunţuri comerciale.

Preşdintele american urkmează să-i facă luni o ”vizită de curtoazie” împăratului Naruhito.

El se întâlneşte marţi cu noul premier naţionalist japonez Sanae Takaichi.

El s-a declarat ”nerăbdător” să se întâlnească cu prima femeie premier a Japoniei.

Trump a declarat că a auzit că se spun ”lucruri fenomenale” despre ea.

Preşedintele american a subliniat că şefa Guvernului jaopnez este ”o mare aliată şi prietenă” a fostului premier Shinzo Abe, de care era deosebit de apropiat.

Japonia este relativ scutită de marea ofensivă protecţionistă a preşedintelui american, care le-a impus taxe vamale aliaţilor istorici ai Statelor Unite la acelaşi nivel, dacă nu mai mari, decât rivalilor.

Sanae Takaichi l-a asigurat pe miliardar sâmbătă, într-o primă convorbire la telefon, că a stabilit c”a principală prioritate a Guvernului” său o consolidare a relaţiilor bilaterale mai ales în domeniul securităţii.

