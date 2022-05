Donald Trump este obligat să depună mărturie sub jurământ în cadrul investigației în care e acuzat de fraudă, a hotărât instanța

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este obligat să depună martorie sub jurământ în cadrul investigației inițiate de procurorul general al New York-ului, a hotărât, joi, o instanță americană. Statul New York investighează activitățile financiare ale fostului președinte, despre care procurorii spun că a comis fraudă.

Un grup de patru judecători a decis, în unanimitate, să susțină o decizie anterioară, din februarie, prin care Donald Trump, Donald Trump Jr. și Ivanka Trump sunt obligați să depună mărturie sub jurământ în cadrul investigației începute de procuroarea generală a statului New York, Letitia James, relatează Reuters.

„Încă o dată, instanțele au hotărât că Donald Trump trebuie să se conformeze și să răspundă solicitărilor noastre legitime în ce privește activitățile sale financiare.

Vom continua să urmărim faptele în acest caz și să ne asigurăm că nimeni nu poate să ocolească legea”, a transmis James într-un comunicat.

În ianuarie, procuroarea generală a spus că investigația sa de trei ani asupra Organizației Trump a dezvăluit dovezi semnificative ale unei posibile fraude comise de fostul președinte și de familia sa.

James susține că Organizația Trump a transmis informații înșelătoare cu privire la valoarea a șase proprietăți ale sale, cu scopul de a obține împrumuturi bancare și de a primi scutiri de taxe. Conform procuroarei, Trump și-ar fi supraevaluat proprietățile pentru a primi mai ușor credite de la bănci, iar apoi le-ar fi subevaluat pentru a putea beneficia de scutiri de taxe.

Trump și copiii lui au motivat că nu pot depune mărturie pentru că acest lucru le-ar încălca drepturile constituționale. Trump a acuzat-o, de asemenea, pe James că îl „persecută politic” pentru că este republican. James și procurorul general din Manhattan, și el implicat într-o investigație a activității lui Trump, sunt democrați.

Tribunalul care a dat decizia a respins susținerile familiei Trump, motivând că Letitia James a evaluat „un volum semnificativ de dovezi”, înainte de a cere fostului președinte să depună mărturie.

„Apelanții (n. red. – familia Trump) nu au putut identifica nicio corporație într-o situație similară sau alți directori ai unei corporații aflați într-o situație similară care nu au depus mărturie. Prin urmare, apelanții au eșuat în a demonstra că sunt tratați în mod diferit față de alte persoane în situații similare”, au spus judecătorii americani.

Editor : Adrian Dumitru