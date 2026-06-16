Președintele american, Donald Trump, a afirmat că nu dorește răsturnarea regimului iranian, considerând că Iranul este condus în prezent de „lideri rezonabili”, scrie Le Monde.

El a declarat, de asemenea, că reconstrucția țării ar dura „mulți ani”, reafirmând totodată voința Statelor Unite de a obține de la Iran uraniul îmbogățit în cadrul unui viitor acord.

Președintele american a mai afirmat, la Evian, în cadrul summitului G7, că Statele Unite au „eliminat liderii de rangul întâi și al doilea, precum și o mare parte dintre cei de rangul al treilea”, fără a preciza la cine se referea.

Semnat pe cale electronică

Trump afirmă că un memorandum de înțelegere cu Iranul a fost „semnat în întregime” pe cale electronică și că Strâmtoarea Ormuz va fi „complet deschisă” până vineri.

Oficialii americani au declarat că acordul a fost semnat de Trump, de vicepreședintele SUA, JD Vance, și de principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Detaliile memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran nu au fost încă făcute publice în întregime, dar oficialii de ambele părți au oferit câteva indicii cu privire la ceea ce ar putea fi inclus în acesta. Trump afirmă că textul memorandumului de înțelegere încheiat cu Iranul va fi făcut public la un moment dat, într-un cadru oficial.

„Nu numai că îl voi face public, dar probabil voi ține o conferință de presă și îl voi citi… cuvânt cu cuvânt, pentru ca presa să îl prezinte corect”, a spus Trump. „Este un document foarte important.”

BREAKING: President Trump vows to hold a press conference to read the full memorandum of understanding with Iran word-by-word to make sure the media covers it fairly.



"I will actually not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word-by-word, so… pic.twitter.com/PCKZQCCK0p — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

Întrebat dacă este dispus să trimită acordul cu Iranul la Congres pentru examinare, Trump a răspuns că nu i-a trecut prin minte această idee, dar că „nu ar avea nimic împotrivă”. „Nici măcar nu m-am gândit la asta, dar o voi face, îl voi trimite la Congres”, a spus Trump. „Adică, cine nu l-ar aproba? Îmi place ideea. Trimiteți-l la Congres, vă rog.”

Ce se întâmplă cu uraniul iranienilor

Trump a declarat că SUA intenționează să extragă uraniul îmbogățit îngropat sub locurile atacate din Iran, dar că „nu este nicio grabă”. „Când îl vom obține, îl vom distruge”, a spus președintele SUA. „Nu vrem să-l luăm, vrem să-l distrugem. Avem destul.”

El a salutat un „acord foarte important” cu Iranul, în cadrul unei întâlniri filmate cu emirul Qatarului, Tamim Ben Hamad Al Thani, cu ocazia summitului G7 de la Evian. „A fost o plăcere să colaborăm cu Qatarul” pe această temă, a declarat domnul Trump, salutând „curajul” țării și „modul în care au gestionat lucrurile”, în timp ce se aflau „în prima linie”.

„Iranul nu va avea niciodată arme nucleare, iranienii nu le vor dezvolta, nu le vor cumpăra, nu vor face nimic în acest sens”, a repetat liderul american, reamintind că aceasta a fost una dintre condițiile pentru semnarea acordului. În caz contrar, „vor suferi consecințe incredibile”, a promis el: „Iadul se va abate asupra lor, nu vor face asta.”

Domnul Trump a asigurat totuși că Statele Unite nu aveau „nicio obligație” de a investi în Iran după încheierea protocolului de acord între cele două țări.

În timp ce urmează să înceapă șaizeci de zile de negocieri după semnarea oficială a protocolului de acord între Washington și Teheran, vineri, capitalele europene doresc să evite un rezultat prea favorabil Republicii Islamice, în special în ceea ce privește programul său nuclear, dar și în legătură cu strâmtoarea Ormuz.

În cadrul unei întâlniri cu ambasadorii, însărcinații cu afaceri și șefii misiunilor diplomatice străine și internaționale acreditați la Teheran, ministrul iranian de externe, Abbas Araghtchi, a asigurat că un nou ciclu de negocieri între Iran și Statele Unite în vederea ajungerii la un acord final va începe vineri, „într-un loc care urmează să fie stabilit”.

Petroliere iraniene reiau navigația după acordul cu Washingtonul, potrivit televiziunii de stat iraniene

Petroliere și alte nave iraniene au reluat navigația, a anunțat marți televiziunea de stat iraniană, la o zi după acordul încheiat între Washington și Teheran, ceea ce sugerează că Statele Unite și-au relaxat blocada, relatează Al Jazeera.

„Trei petroliere iraniene se află în prezent în nordul Oceanului Indian, iar alte două, care transportă mărfuri și animale, se îndreaptă spre porturile din sudul” țării, potrivit postului de televiziune.

Statele Unite impuseseră, pe 13 aprilie, un blocaj asupra porturilor iraniene, ca răspuns la închiderea de către Teheran a strategicului strâmtorii Ormuz.

Trump îl laudă pe Netanyahu și afirmă că „Israelul ar fi fost șters de pe fața pământului” dacă nu ar fi fost Statele Unite

Președintele SUA, Donald Trump, își laudă relația cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, descriind-o ca fiind „foarte bună” și „incredibilă”, după o serie de comentarii negative pe care le-a făcut la adresa acestuia în ultimele zile, scrie The Times of Israel.

El afirmă însă că Israelul își datorează existența continuă Statelor Unite.

„Dacă nu ar fi fost Statele Unite ale Americii, cu mine… Israelul nu ar mai exista în acest moment. Israelul ar fi fost șters de pe fața pământului, 100 la sută. Și orice persoană inteligentă din Israel știe asta”, a declarat președintele american în cadrul summitului G7 al liderilor mondiali, desfășurat în Franța.

Întrebat dacă este frustrat de Netanyahu după ce cei doi au avut o ciocnire de opinii cu privire la bombardamentul israelian asupra țintelor Hezbollah din Beirut, de duminică, Trump a lăudat relația dintre ei.

„Avem o relație foarte bună”, a spus el. Ulterior, folosind porecla premierului, adaugă: „Așadar, când mă întrebați despre Bibi: o relație incredibilă. Dar Israelul ar fi fost distrus cu mult timp în urmă dacă nu m-aș fi implicat eu.”

Editor : M.C