Donald Trump face dezvăluiri după întâlnirea cu Xi Jinping. Ce au discutat despre Taiwan: „L-am ascultat și nu am comentat”

Președintele Chinei Xi Jinping îl privește pe președintele SUA Donald Trump, în timp ce participă la un banchet de stat la Marele Palat al Poporului din Beijing, pe 14 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a declarat vineri că a discutat „mult” despre Taiwan cu liderul chinez Xi Jinping, în timpul vizitei sale de stat în China, şi a anunţat că va lua „într-un termen relativ scurt” o decizie privind vânzarea de armament american către insulă. Preşedintele SUA a precizat că nu şi-a asumat „niciun angajament într-un sens sau altul”, în timp ce Xi i-ar fi transmis că „nu vrea să asiste la un război de independenţă” în jurul Taiwanului, relatează AFP și News.ro.

„Preşedintele Xi şi cu mine am vorbit mult despre Taiwan”, le-a declarat el jurnaliştilor la bordul aeronavei prezidenţiale americane Air Force One, la întoarcerea în Statele Unite.

„El nu vrea să asiste la un război de independenţă”, crede că a aflat preşedintele american, care le răspundea vineri jurnaliştilor la bordul Air Force One.

„Eu nu am comentat, l-am ascultat”, a declarat el.

„Cu privire la Taiwan, el are convingeri foarte puternice. Eu nu mi-am luat niciun angajament într-un sens sau altul”, a declarat Donald Trump.

Înainte de summit, Trump anunţa că avea să discute cu Xi problema vânzării de armament american Taiwanului, rupând astfel poziţia obişnuită a Washingtonului de a nu consulta Beijingul în această problemă.

„Voi lua o decizie într-un termen relativ scurt” cu privire la aceste vânzări de armament, le-a spus el jurnaliştilor.

Politica americană cu privire la Taiwan, pe care China îl consideră una dintre provinciile sale, are la bază o susţinere militară robustă a insulei, însă fără să recunoască pe deplin Taiwanul şi fără să-i susţină în mod deschis voinţa de independenţă.

China s-a angajat să reia insula, nu exclude să recurgă la forţă în acest sens şi şi-a sporit presiunile militare împotriva acesteia în ultimii ani.

