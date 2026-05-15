Donald Trump face dezvăluiri după întâlnirea cu Xi Jinping. Ce au discutat despre Taiwan: „L-am ascultat și nu am comentat”

Donald Trump a declarat vineri că a discutat „mult” despre Taiwan cu liderul chinez Xi Jinping, în timpul vizitei sale de stat în China, şi a anunţat că va lua „într-un termen relativ scurt” o decizie privind vânzarea de armament american către insulă. Preşedintele SUA a precizat că nu şi-a asumat „niciun angajament într-un sens sau altul”, în timp ce Xi i-ar fi transmis că „nu vrea să asiste la un război de independenţă” în jurul Taiwanului, relatează AFP și News.ro.

„Preşedintele Xi şi cu mine am vorbit mult despre Taiwan”, le-a declarat el jurnaliştilor la bordul aeronavei prezidenţiale americane Air Force One, la întoarcerea în Statele Unite.

„El nu vrea să asiste la un război de independenţă”, crede că a aflat preşedintele american, care le răspundea vineri jurnaliştilor la bordul Air Force One.

„Eu nu am comentat, l-am ascultat”, a declarat el.

„Cu privire la Taiwan, el are convingeri foarte puternice. Eu nu mi-am luat niciun angajament într-un sens sau altul”, a declarat Donald Trump.

Înainte de summit, Trump anunţa că avea să discute cu Xi problema vânzării de armament american Taiwanului, rupând astfel poziţia obişnuită a Washingtonului de a nu consulta Beijingul în această problemă.

„Voi lua o decizie într-un termen relativ scurt” cu privire la aceste vânzări de armament, le-a spus el jurnaliştilor.

Politica americană cu privire la Taiwan, pe care China îl consideră una dintre provinciile sale, are la bază o susţinere militară robustă a insulei, însă fără să recunoască pe deplin Taiwanul şi fără să-i susţină în mod deschis voinţa de independenţă.

China s-a angajat să reia insula, nu exclude să recurgă la forţă în acest sens şi şi-a sporit presiunile militare împotriva acesteia în ultimii ani.

Editor : Ș.A.