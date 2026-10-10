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Donald Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, a lansat un atac virulent asupra Norvegiei: „Este o pată de neşters”

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Donald Trump. Foto: GettyImages
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur Comitetul Nobel, după ce Premiul pentru Pace din 2026 a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay. Președintele american a susținut că distincția ar fi trebuit să ajungă la Statele Unite, reprezentate de el, și a avertizat Norvegia „este o pată de neșters asupra sa şi a celor care au luat această decizie ruşinoasă şi jenantă”, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Este o pată de neşters asupra Norvegiei şi a celor care au luat această decizie ruşinoasă şi jenantă. Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt împotriva democraţiei şi care sunt, de fapt, duşmani ai civilizaţiei”, a spus preşedintele american în timpul unui miting la Syracuse, în nord-estul SUA.

Donald Trump a criticat și alegerea câștigătoarei din acest an, despre care a spus că este o persoană necunoscută publicului american.

„Nu am auzit niciodată de această persoană. Nimeni nu a auzit. Statele Unite, reprezentate de mine, preşedintele vostru, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu a fost aşa”, a spus preşedintele american în timpul unui miting la Syracuse, în nord-estul SUA.

Donald Trump a susținut, din nou, că merită Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că a contribuit la soluționarea a opt conflicte și la prevenirea unor posibile confruntări între Coreea de Nord și Coreea de Sud, Japonia și Coreea de Nord, precum și China și Taiwan, fără a prezenta, însă, dovezi în sprijinul acestor afirmații.

Anul trecut, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a oferit lui Trump medalia de aur asociată distincției. Acest gest nu l-a împiedicat pe liderul republican să negocieze ulterior cu Venezuela prin intermediul lui Delcy Rodriguez, fosta vicepreşedintă a liderului detronat Nicolas Maduro.

În decembrie 2025, Trump a primit și un premiu pentru pace acordat de FIFA, devenind primul laureat al acestei distincții, care a stârnit numeroase ironii din partea criticilor săi.

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Premiul Nobel pentru Pace 2026 a fost câștigat de Navanethem „Navi” Pillay, juristă și fost comisar ONU pentru drepturile omului


Editor : A.P.

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