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Donald Trump i-a propus lui Xi Jinping ca SUA să vândă arme Chinei, spune ambasadorul american la Beijing

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Donald Trump Xi Jinping
Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a propus Chinei vânzări de arme americane, ca răspuns faţă de îngrijorările Beijingului cu privire la livrările de arme către Taiwan, a spus duminică într-un interviu ambasadorul american în China, David Perdue.

Preşedintele Trump spune în continuare: «Ei bine, noi vindem arme şi altor ţări în lume» . L-a întrebat chiar şi pe preşedintele Xi Jinping dacă vrea să cumpere, la un moment dat, a spus ambasadorul David Perdue, în interviul acordat postului Fox News, fără a preciza când a avut loc respectiva discuţie dintre cei doi lideri, dacă a fost la summitul lor desfăşurat în SUA săptămâna trecută sau altă dată, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Există discuţii continue pe tema altor vânzări, Trump şi preşedintele Xi vorbesc despre acestea de fiecare dată când se întâlnesc”, a adăugat ambasadorul american.

În iunie, China a avertizat Taiwanul că o „căutare a independenţei cu sprijinul SUA sau prin forţă militară nu va duce nicăieri”. China a promis că va prelua controlul asupra Taiwanului, pe care-l consideră parte integrantă a teritoriului său, fără a exclude folosirea forţei, iar în ultimii ani şi-a intensificat presiunea militară asupra insulei.

Guvernul de la Taipei cheltuieşte enorm pentru înarmare, iar Statele Unite sunt principalul furnizor de echipamente militare. Washingtonul şi-a dat acordul în decembrie anul trecut pentru vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan. Potrivit ambasadorului american în China, prin acest acord administraţia Trump a vândut „mai multe arme Taiwanului decât orice alt preşedinte din 1979”.

Totuşi, Statele Unite au decis să suspende un export de rachete interceptoare Patriot către Taiwan, în urma diminuării stocurilor armatei americane după ostilităţile cu Iranul.

Editor : M.B.

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