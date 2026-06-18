Donald Trump îi consideră pe criticii acordului cu Iranul „geloşi, oameni răi sau proşti". Mesajul transmis de președintele SUA

Preşedintele american Donald Trump i-a criticat joi, prin intermediul reţelei sale Truth Social, pe cei care critică memorandumul de înţelegere semnat cu o zi înainte cu Iranul pentru a pune capăt războiului, considerându-l prea favorabil Republicii Islamice.

„Aceşti proşti, care cred că nu am fost suficient de dur cu Iranul, când Piaţa Bursieră Tocmai A Atins un MAXIM ISTORIC, iar preţurile la Petrol 'o iau la vale', sunt fie geloşi, fie oameni răi, fie proşti. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!”, a scris preşedintele american.

Sursa: Truth Social

Anterior, secretarul apărării american, Pete Hegseth, i-a mustrat joi pe aliaţii care nu au reuşit să asiste Statele Unite în cererea lor de ajutor folosind baze sau porturi europene pentru a ataca ţinte din Iran, concluzionând că situaţia „a fost ruşinoasă”, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Prea mulţi dintre aliaţii noştri au spus nu, sau au încercat să ne sufoce cu dezbateri juridice abstracte, sau ne-au criticat public pentru că facem ceea ce ei înşişi nu doresc sau nu pot face. A fost ruşinos", a declarat Hegseth, care participă la o reuniune a miniştrilor apărării ai NATO.

Editor : C.S.