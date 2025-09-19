Donald Trump îl va primi pe Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Acorduri militare și comerciale, pe agenda discuțiilor

Donald Trump a anunțat că îl va găzdui pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă, pe 25 septembrie. Potrivit liderului american, pe agendă se află mai multe acorduri comerciale și militare, inclusiv contracte pentru aeronave Boeing, F-16 și discuții privind programul F-35.

„Sunt încântat să îl găzduiesc pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Casa Albă, pe 25 septembrie. Lucrăm împreună la numeroase acorduri comerciale și militare, inclusiv achiziția pe scară largă de aeronave Boeing, un contract important pentru F-16 și continuarea discuțiilor privind F-35, pe care ne așteptăm să le încheiem pozitiv”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

El a adăugat că are o relație foarte bună cu liderul de la Ankara.

„Președintele Erdoğan și cu mine am avut întotdeauna o relație foarte bună. Aștept cu nerăbdare să îl văd pe 25!”, a mai scris președintele american

În luna mai, preşedintele turc şi-a exprimat încrederea în reintegrarea progresivă a Turciei în programul american de F-35 şi în faptul că Ankara va primi avioanele de vânătoare conform „unui acord” cu preşedintele SUA.

Întâlnirea de la Casa Albă are loc în contextul discuțiilor bilaterale privind colaborarea militară și industrială dintre Statele Unite și Turcia.

Editor : Ș.A.