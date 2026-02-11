Live TV

Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Prima reacție de la Kremlin

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, aceasta interzice orice tranzacții pentru Rusia și alte patru țări, potrivit site-ului oficial al instituției, citat de presa ucraineană. 

Oficiul de Control al Activelor Străine din SUA (OFAC) a emis marți trei licențe care stabilesc condițiile pentru tranzacțiile cu guvernul Venezuelei, compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) și companiile în care PDVSA deține 50% sau mai mult.

Conform noilor reguli, orice acorduri cu guvernul Venezuelei sau cu compania energetică de stat PDVSA trebuie încheiate exclusiv în conformitate cu legislația SUA. În cazul unor litigii, acestea vor fi soluționate numai în instanțele americane.

Mai mult, plățile în temeiul acordurilor trebuie efectuate numai către fonduri controlate de Statele Unite. Totodată, este interzisă crearea de noi întreprinderi comune pentru producția de petrol sau gaze în Venezuela.

Orice operațiuni cu companii sau persoane fizice din Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Cuba sunt, de asemenea, complet interzise.

Companiile petroliere vor avea nevoie de autorizație din partea SUA pentru a utiliza echipamente specializate și pentru a importa platforme de foraj necesare pentru extinderea producției de petrol în Venezuela.

Prima reacție de la Kremlin

Rusia a reacționat la interdicția privind orice operațiuni în Venezuela, pe care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat-o drept discriminare, arată RBC Ukraine

„Decizia SUA de a restricționa accesul Rusiei, Chinei și Iranului la proiectele petroliere din Venezuela este o discriminare directă”, a subliniat el.

Venezuela produce aproape un milion de barili de petrol pe zi. Conform estimărilor Administrației Informațiilor Energetice din SUA, această cifră ar putea crește cu 20% în lunile următoare.

În ianuarie 2026, Statele Unite au sechestrat șapte petroliere care transportau petrol venezuelean și apoi l-au confiscat. Anterior acestui eveniment, președintele american Donald Trump a declarat că Venezuela va transfera către SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate.

Pe 28 ianuarie, Reuters a raportat că Statele Unite au în vedere viitoare sancțiuni pentru sectorul energetic din Venezuela, inclusiv cel al petrolului.

În plus, pe 30 ianuarie, administrația Trump a permis companiilor sale să producă și să exporte petrol venezuelean.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Digi Sport
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mark rutte nato 4
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”
Avionul premierului Netanyahu
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA
Port din Groenlanda.
NATO își consolidează prezența în Arctica. Alianța lansează o nouă misiune, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda
Marimar Martinez
Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri”
steagurile sua si rusia si arme nucleare
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Recomandările redacţiei
nicu americani
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 16 IAN 2025
Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
obuzier k9
A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în...
Ultimele știri
Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate
Ionuț Stroe vrea introducerea în școli și licee a disciplinei obligatorii „Educația media și digitală” (proiect)
20 de mașini de lux au fost găsite ascunse într-un garaj din Italia. Ar fi fost cumpărate de un afacerist român cu legături cu Mafia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online