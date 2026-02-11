Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, aceasta interzice orice tranzacții pentru Rusia și alte patru țări, potrivit site-ului oficial al instituției, citat de presa ucraineană.

Oficiul de Control al Activelor Străine din SUA (OFAC) a emis marți trei licențe care stabilesc condițiile pentru tranzacțiile cu guvernul Venezuelei, compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) și companiile în care PDVSA deține 50% sau mai mult.

Conform noilor reguli, orice acorduri cu guvernul Venezuelei sau cu compania energetică de stat PDVSA trebuie încheiate exclusiv în conformitate cu legislația SUA. În cazul unor litigii, acestea vor fi soluționate numai în instanțele americane.

Mai mult, plățile în temeiul acordurilor trebuie efectuate numai către fonduri controlate de Statele Unite. Totodată, este interzisă crearea de noi întreprinderi comune pentru producția de petrol sau gaze în Venezuela.

Orice operațiuni cu companii sau persoane fizice din Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Cuba sunt, de asemenea, complet interzise.

Companiile petroliere vor avea nevoie de autorizație din partea SUA pentru a utiliza echipamente specializate și pentru a importa platforme de foraj necesare pentru extinderea producției de petrol în Venezuela.

Prima reacție de la Kremlin

Rusia a reacționat la interdicția privind orice operațiuni în Venezuela, pe care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat-o drept discriminare, arată RBC Ukraine.

„Decizia SUA de a restricționa accesul Rusiei, Chinei și Iranului la proiectele petroliere din Venezuela este o discriminare directă”, a subliniat el.

Venezuela produce aproape un milion de barili de petrol pe zi. Conform estimărilor Administrației Informațiilor Energetice din SUA, această cifră ar putea crește cu 20% în lunile următoare.

În ianuarie 2026, Statele Unite au sechestrat șapte petroliere care transportau petrol venezuelean și apoi l-au confiscat. Anterior acestui eveniment, președintele american Donald Trump a declarat că Venezuela va transfera către SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate.

Pe 28 ianuarie, Reuters a raportat că Statele Unite au în vedere viitoare sancțiuni pentru sectorul energetic din Venezuela, inclusiv cel al petrolului.

În plus, pe 30 ianuarie, administrația Trump a permis companiilor sale să producă și să exporte petrol venezuelean.

