Donald Trump, ironizat în presa iraniană. Cum este prezentat președintele american după declarațiile privind Iranul

Presa iraniană a respins miercuri drept „minciuni” afirmaţiile preşedintelui SUA, Donald Trump - pe care l-a prezentat în postură de Pinocchio -, privind discuţiile în derulare cu Iranul pentru a pune capăt războiului.

Ziarul Javan a publicat pe site-ul său o caricatură a preşedintelui SUA cu un nas lung deasupra unei hărţi a Strâmtorii Ormuz.

„Cel mai ruşinos şi incompetent mincinos din lume”, a titrat cotidianul conservator, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Luni, cu doar câteva ore înainte de sfârşitul unui ultimatum pe care îl stabilise pentru a ataca centralele electrice dacă Iranul nu redeschide strategica Strâmtoare Ormuz, Donald Trump a anunţat în mod neaşteptat discuţii cu Teheranul. Guvernul iranian a negat categoric acest lucru.

Javan l-a acuzat pe Donald Trump că a minţit pentru a linişti pieţele şi a reduce preţurile petrolului, care au crescut brusc de la începutul ostilităţilor pe 28 februarie de către Israel şi Statele Unite.

De la dezminţirea iraniană, „preţurile petrolului şi gazelor au crescut din nou”, notează ziarul, comparându-l pe Donald Trump cu „un jucător împotmolit” într-un război pe care credea că îl poate câştiga rapid, ca la poker.

Agenţia de ştiri Tasnim a publicat de asemenea o caricatură a lui Donald Trump cu părul ciufulit şi o privire abătută.

„Politica minciunilor”, titrează ziarul Sobh-e No (Noua Dimineaţă), reluând numeroase reacţii şi comentarii din presa ţării.

Purtătorul de cuvânt al forţelor armate, Ebrahim Zolfaghari, într-o declaraţie video difuzată pe scară largă la televiziunea de stat, a remarcat ironic că Donald Trump „negociază cu el însuşi”.

Agenţia de ştiri ISNA i-a dedicat un articol acestui purtător de cuvânt cu un ton marţial, omniprezent la televiziune şi pe care l-a descris drept un „fenomen de război”.

Pe fondul avertismentelor în persană adresate „inamicului” şi al laudelor la adresa forţelor iraniene, el se adresează uneori publicului său în arabă, ebraică şi chiar engleză.

Acum câteva zile, a atras atenţia repetând o frază preferată a preşedintelui american: „Trump, eşti concediat!”.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Planul lui Trump a ajuns la Teheran via Pakistan. Discuții SUA-Iran ar putea avea loc în weekend

