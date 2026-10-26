Donald Trump jignește Norvegia după ce Comitetul Nobel nu i-a dat premiul pentru pace

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a intensificat duminică atacurile verbale la adresa Norvegiei, calificând-o drept „o ţară de rahat” şi afirmând că imigranţii norvegieni nu sunt bineveniţi în Statele Unite deoarece Comitetul Nobel, cu sediul în capitala Oslo, nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace.

Trump a făcut aceste declaraţii în cadrul unui miting politic din Port Huron, Michigan, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare, relatează Reuters, citată de News.ro.

Atribuind recentele tulburări din Franţa imigraţiei, Trump a declarat că ar primi cu braţele deschise imigranţi din anumite ţări, dar nu şi din Norvegia: „Pentru că nu am primit Premiul Nobel... Aşa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”.

Nu există nicio indicaţie că administraţia Trump ar adopta o nouă politică oficială privind imigranţii norvegieni.

„Norvegia a devenit, de fapt, o ţară de rahat”, a spus Trump, folosind un termen pe care l-a aplicat anterior în cazul Haitiului, Libiei, Somaliei şi Yemenului.

Norvegia se numără printre ţările cu cele mai mari venituri, măsurate în funcţie de PIB-ul pe cap de locuitor, conform datelor Fondului Monetar Internaţional. Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a înregistrat un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026.

Mai devreme în această lună, Trump a calificat faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace drept o „pată de neşters” asupra Norvegiei.

Editor : M.B.