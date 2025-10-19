Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT)

În timpul întâlnirii sale din 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele SUA Donald Trump l-ar fi presat pe acesta să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, avertizându-l că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a amenințat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta va refuza, scrie Financial Times.

„Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului într-o întâlnire tensionată la Casa Albă vineri, avertizând că Vladimir Putin a spus că va «distruge» Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord. Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei a degenerat de multe ori într-o «ceartă», Trump «înjurând tot timpul», au declarat persoane familiarizate cu problema”, scrie FT.

Deși Ucraina l-a convins în cele din urmă pe Trump să susțină înghețarea actualei linii de front, întâlnirea tensionată a subliniat volatilitatea poziției sale față de război și aparenta sa disponibilitate de a accepta cererile extreme ale lui Putin, a scris FT.

Trump repeta multe dintre argumentele lui Putin

Oficialii europeni informați cu privire la întâlnire au declarat că Trump părea să repete aproape cuvânt cu cuvânt multe dintre argumentele lui Putin, chiar și atunci când acestea contraziceau propriile sale remarci recente despre slăbiciunea Rusiei.

Potrivit unui oficial european, Trump i-a spus lui Zelenski că ar trebui să încheie un acord sau să se confrunte cu distrugerea, avertizându-l: „Dacă Putin vrea, te va distruge”.

La un moment dat, președintele SUA ar fi dat la o parte hărțile câmpului de luptă, respingând continuarea discuției despre situație.

FT a confirmat că, în timpul convorbirii telefonice de joi, „Putin i-a făcut o nouă ofertă lui Trump, conform căreia Ucraina ar ceda părțile din regiunea Donbas din est aflate sub controlul său în schimbul unor zone mici din cele două regiuni de frontieră din sud, Herson și Zaporojia”.

Propunerea a fost descrisă ca fiind doar o concesie minoră în comparație cu oferta anterioară a lui Putin din timpul întâlnirii sale din august cu Trump în Alaska, când a sugerat înghețarea frontului în alte zone dacă Ucraina ceda Donbasul.

Repetarea agresivă a retoricii lui Putin a spulberat speranțele europenilor

Potrivit FT, repetarea agresivă de către Trump a retoricii lui Putin în timpul întâlnirii de vineri „a spulberat speranțele multora dintre aliații europeni ai Ucrainei” că acesta ar putea fi convins să întărească sprijinul pentru Kiev.

Alți trei oficiali europeni informați cu privire la discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut o mare parte a întâlnirii dându-i lecții lui Zelenski, reiterând argumentele lui Putin despre război și îndemnându-l să accepte oferta Rusiei.

Unul dintre oficiali a spus că Zelenski a fost „foarte negativ” după aceea, adăugând că liderii europeni „nu erau optimiști, ci pragmatici în planificarea pașilor următori”.

După întâlnirea sa din 17 octombrie cu Zelenski, Trump a spus că Ucraina și Rusia „trebuie să se oprească acolo unde sunt”.

Zelenski a fost de acord cu Trump, spunând: „Trebuie să ne oprim acolo unde suntem acum”.

Potrivit relatărilor mass-media, în timpul întâlnirii, Trump a indicat că nu ia în considerare în prezent furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei.

Conform relatărilor The Washington Post, în conversația sa cu Trump, Putin a cerut controlul deplin asupra regiunii Donețk pentru a pune capăt războiului, sugerând că era pregătit să cedeze în schimb părți din regiunile Zaporojia și Herson.

Zelenski a respins posibilitatea transferului către Rusia a oricăror teritorii suplimentare neocupate.

„Nu înțeleg de ce liderul celei mai mari țări de pe Pământ are nevoie de încă câțiva kilometri. Acest război nu este despre teritoriu, ci despre independența noastră”, a spus el.

Duminică, premierul polonez Donald Tusk a scris pe platforma X că „nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra lui Zelenski în ceea ce privește concesii teritoriale. Ar trebui să exercităm cu toții presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta agresiunea. Îngăduința nu a fost niciodată o cale către o pace justă și durabilă”.

Editor : M.C