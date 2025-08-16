Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru Fox News după summitul din Alaska cu Vladimir Putin, că nu are în vedere deocamdată creșterea taxelor vamale aplicate Chinei. El a adăugat însă că ar putea reveni asupra deciziei „în două sau trei săptămâni”, în funcție de evoluția negocierilor pentru pacea în Ucraina, relatează Reuters și Agerpres.

Cu o zi înaintea summitului din Alaska, Trump a avertizat din nou Rusia că se expune unor „consecinţe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el ameninţând anterior cu noi sancţiuni directe şi cu sancţiuni aplicate partenerilor comerciali ai Moscovei, prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

După întâlnirea cu Putin, în interviul acordat Fox News, preşedintele american a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului şi că este nevoie de un acord de pace. De asemenea, Trump a spus că, cel puţin pentru următoarele două-trei săptămâni, nu mai ia în calcul noi sancţiuni împotriva Rusiei. El urmează să se întâlnească luni, la Casa Albă, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a anunţat că „dacă totul merge bine” în discuţia cu acesta va fi apoi programată o întâlnire a lor cu Putin.

Săptămâna trecută, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care, la taxele vamale de 25% impuse deja Indiei, a adăugat încă 25% pentru o serie de produse importate de SUA din această ţară, motivând că aceasta este un „răspuns faţă de cumpărarea continuă de petrol rusesc” de către India. Washingtonul susţine că aceste importuri oferă Rusiei o sursă esenţială de venit pentru finanţarea războiului din Ucraina.

Pe lângă petrolul rusesc cumpărat de India la preţuri sub cotaţiile internaţionale, Trump este nemulţumit şi de achiziţiile indiene de armament rusesc – făcute în virtutea relaţiilor tradiţionale bilaterale în domeniul militar –, precum şi de eşecul negocierii unui acord comercial între SUA şi India, după ce New Delhi a refuzat în special să-şi deschidă piaţa pentru produsele agricole americane.

Înainte de a introduce aceste taxe vamale împotriva Indiei, Trump ameninţase „la pachet” şi China cu astfel de măsuri, pe care însă le-a aplicat doar Indiei.

Întrebat vineri, la Fox News, dacă ia acum în considerare să adopte astfel de acţiuni şi împotriva Beijingului, după ce el şi Vladimir Putin nu au reuşit la summitul din Alaska să ajungă la un acord privind soluţionarea conflictului ucrainean, deşi amândoi au vorbit ulterior despre progrese, Trump a răspuns: „Ținând cont de ceea ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta”.

„S-ar putea să fie nevoie să mă gândesc la asta cândva, în două sau trei săptămâni, dar nu trebuie să ne mai gândim chiar acum. Cred că întâlnirea (cu Putin) a decurs foarte bine”, a spus preşedintele american.

Între timp, Washingtonul şi Beijingul continuă negocierile asupra unui acord comercial, după ce, la începutul acestui an, cele două state au intrat într-o spirală de taxe vamale reciproce, suspendată ulterior în speranţa încheierii unui acord.

Editor : Ș.A.