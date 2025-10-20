Live TV

Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters
25 de rachete patriot pentru Ucraina Jumătate de an pentru a recontrui relația cu Trump

Președintele SUA, Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul australian Anthony Albanese, că Ucraina „ar putea totuși să câștige războiul cu Rusia”, dar nu crede că se va întâmpla asta, relatează agenția de presă RBC Ukraine

„Ei bine, ei (ucrainenii – n.r.) ar putea totuși să câștige. Nu cred că o vor face, dar ar putea totuși să câștige. Nu am spus niciodată că vor câștiga. Am spus că ar putea câștiga. Orice se poate întâmpla. Știți că războiul este un lucru foarte ciudat”, a declarat Trump.

Mesajul vine după întâlnirea de vineri cu Volodimir Zelenski, despre care președintele ucrainean spune că a fost un succes care a dus la progrese în achiziţionarea de noi sisteme de apărare aeriană. Declaraţiile vin însă în contrast cu relatările potrivit cărora Trump l-ar fi certat, folosind inclusiv un limbaj vulgar, atunci când l-a primit la Casa Albă, relatează Reuters.

În declaraţii făcute duminică presei, iniţial neoficiale, dar autorizate pentru publicare luni, liderul ucrainean a descris mesajul lui Trump de la întâlnire - care s-a încheiat cu îndemnul liderului american la un armistiţiu în actualele linii ale frontului - ca fiind unul „pozitiv”.

„După multe runde de discuţii de peste două ore cu (Trump) şi echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe poziţiile noastre din prima linie”, a spus Zelenski.

Ucraina şi aliaţii săi au cerut de mult timp un armistiţiu imediat, cu trupele aflate în poziţiile actuale, în timp ce Moscova a cerut Ucrainei să cedeze mai mult teritoriu înainte de a opri luptele.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste declaraţii înainte ca Reuters şi alte instituţii media să relateze că în timpul întâlnirii lor, Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunţe la unele teritorii ucrainene, iar surse au descris discuţia lor ca fiind mai tensionată decât s-a dezvăluit iniţial.

25 de rachete patriot pentru Ucraina

Pe de altă parte, ca urmare a vizitei lui Zelenski la Washington, Ucraina pregăteşte acum un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, un impuls major pentru apărarea sa împotriva atacurilor cu rachete ruseşti, a mai spus Zelenski. Preşedintele ucrainean nu a specificat cât de aproape este Ucraina de semnarea contractului pentru cele 25 de sisteme Patriot, dar a spus că o mare parte din timpul vizitei sale în SUA a fost dedicat discutării acestei chestiuni, inclusiv direct cu Trump.

Zelenski nu şi-a atins obiectivul declarat de a convinge Washingtonul să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk pentru atacuri cu rază lungă de acţiune, în interiorul Rusiei. Zelenski a spus că, în opinia sa, acest lucru s-a întâmplat deoarece Trump nu a dorit să ia măsuri care l-ar fi supărat pe Vladimir Putin cu puţin timp înainte de întâlnirea cu liderul rus preconizată „în curând” la Budapesta.

Jumătate de an pentru a recontrui relația cu Trump

Zelenski a petrecut jumătate de an reconstruindu-şi relaţia cu Trump după o întâlnire dezastruoasă la Casa Albă, în februarie, când Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au certat în faţa presei pe liderul ucrainean că nu ar fi destul de recunoscător faţă de ajutorul dat SUA.

Zelenski s-a întors vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump, la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu Putin. Trei surse Reuters au descris întâlnirea lui Trump cu Zelenski ca fiind una tensionată, Trump folosind în repetate rânduri un limbaj vulgar în timpul discuţiilor. „A fost destul de rău”, a spus una dintre surse despre întâlnire. „Mesajul a fost: «Ţara voastră va îngheţa şi va fi distrusă»”, dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia.

A fost cea mai recentă schimbare aparentă de poziţie a lui Trump, care a spus timp de luni de zile că Ucraina trebuie să renunţe la teritorii pentru a face pace, pentru ca apoi, luna trecută, să descrie Rusia ca un „tigru de hârtie” şi să spună că Ucraina ar putea să-şi recâştige toate teritoriile.

Trump şi Putin intenţionează să se întâlnească la Budapesta, capitala Ungariei, ţară membră a NATO şi a UE, care a menţinut relaţii cordiale cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.

Zelenski a criticat alegerea locului de întâlnire, sugerând că politica internă a Ungariei a jucat un rol în această alegere: „Vorbim despre pace în Ucraina, nu despre alegerile din Ungaria”, a comentat el. Cu toate acestea, el a spus că ar fi dispus să participe la discuţii acolo, dacă ar fi invitat.

Citește și: Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe

