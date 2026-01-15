Donald Trump nu e convins că fiul fostului șah e o soluție pentru Iran: „Pare foarte simpatic, dar nu ştiu ce rol ar putea juca”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că fiul fostului şah Reza Pahlavi, o figură de prim-plan a opoziţiei iraniene, „pare foarte simpatic”, dar nu a părut să fie convins că Pahlavi poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Reuters în Biroul Oval, Trump a declarat că există o şansă ca regimul religios să se prăbuşească.

Trump a ameninţat în mod repetat că va interveni pentru a-i susţine pe protestatarii din Iran, unde există informaţii că mii de persoane au fost ucise în reprimarea revoltei împotriva regimului. Dar el a fost ezitant miercuri să-şi exprime sprijinul deplin pentru Pahlavi, fiul fostului şah din Iran, care a fost înlăturat de la putere în 1979.

„Pare foarte simpatic, dar nu ştiu ce rol ar putea juca în propria sa ţară. Şi nu am ajuns încă în acel punct”, a spus Trump.

„Nu ştiu dacă ţara lui îi va accepta sau nu conducerea, dar cu siguranţă dacă ar face-o, ar fi bine din punctul meu de vedere”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump a mers mai departe în a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Pahlavi de a conduce Iranul, după ce săptămâna trecută a spus că nu intenţionează să se întâlnească cu el.

Cine e reza Pahlavi

Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, stabilit în SUA, a trăit în afara Iranului înainte ca tatăl său să fie înlăturat de la putere în urma revoluţiei islamice din 1979 şi a devenit o voce de prim-plan în timpul protestelor. Opoziţia din Iran este fragmentată între grupuri rivale şi facţiuni ideologice - inclusiv monarhiştii care îl susţin pe Pahlavi - şi pare să aibă o prezenţă puţin organizată în interiorul Republicii Islamice.

Trump a mai spus că este posibil ca guvernul din Teheran să cadă din cauza protestelor, dar că la drept vorbind „orice regim poate eşua”.

„Indiferent dacă pică sau nu, va fi o perioadă interesantă de timp”, a apreciat el.

Editor : Sebastian Eduard