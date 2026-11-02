Donald Trump, o nouă gafă în plin miting electoral: „N-ar trebui să spun asta, nu e potrivit”

După ce a complimentat public posteriorul „al naibii de frumos” al rapperiţei Nicki Minaj pe scenă, președintele american Donald Trump a făcut o nouă remarcă despre aspectul fizic al unei femei. Duminică, Trump a vorbit despre pierderea în greutate a deputatei republicane Ashley Hinson, în cadrul unui miting electoral la care a participat în Iowa.

„O cunosc pe Ashley de mult timp”, a început Donald Trump de la pupitru, înainte de a continua: „Ştiţi ce respect la ea. N-ar trebui să spun asta, nu e potrivit. O cunosc pe Ashley de mult timp, iar ea era puţin mai plinuţă. S-a ambţionat şi a reuşit să slăbească prin metoda tradiţională, nu cu, ştiţi voi, «Faceţi-mi o injecţie», ci prin metoda tradiţională; şi-a luat viaţa în mâini şi a făcut o treabă excelentă”.

În timpul acestei digresiuni despre dieta candidatei republicane la Senat, preşedintele american a fost întrerupt de protestatari, potrivit News.ro. „Sunt protestatari plătiţi. Nu vă faceţi griji, dispar repede”, a glumit Donald Trump, regretând că mereu îl întrerup chiar în momentul în care se pregăteşte „să spună poanta”.

„Voiam să spun că Ashley ştia ce înseamnă asta şi cât de important este, şi, Doamne, câtă disciplină şi-a impus”, a continuat el, transformând chiar acest lucru într-un argument de campanie: „Mie mi se părea că arăta foarte bine și înainte. Dar s-a pus într-o formă fizică bună şi a făcut asta pentru voi”, le-a spus Trump alegătorilor. „Eu, am pus câteva kilograme”, a mai spus în încheiere Donald Trump.

Cu două zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, președintele american a încercat să contracareze tendințele nefavorabile pentru Partidul Republican indicate de unele sondaje. Rezultatul scrutinului va determina componența Congresului pentru următorii doi ani și ar putea influența agenda politică a lui Donald Trump.

Editor : C.S.