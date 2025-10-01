Live TV

Donald Trump oferă Qatarului garanții de securitate, după atacul israelian asupra Doha

Data publicării:
donald trump
Multe țări arabe, în special Arabia Saudită, au cerut de-a lungul anilor o astfel de garanție de securitate din partea SUA. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a semnat luni un decret prezidențial care prevede acordarea de garanții de securitate Qatarului în condiții similare celor prevăzute în articolul 5 din Tratatul NATO, se arată în textul decretului publicat de Casa Albă, notează Axios.

Potrivit sursei citate, acesta este un acord de securitate fără precedent între SUA și o țară arabă. Potrivit ordinului, SUA vor trata orice „atac armat” asupra țării „ca o amenințare la adresa păcii și securității Statelor Unite” și vor răspunde în consecință.

Garanția de securitate îmbunătățită a SUA face parte din „compensația” acordată Qatarului pentru atacul israelian eșuat împotriva oficialilor Hamas din Doha.

Decretul a fost semnat luni, în aceeași zi în care prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Casa Albă, dar a fost făcut public abia două zile mai târziu.

„Având în vedere amenințările continue la adresa statului Qatar reprezentate de agresiunea străină, politica Statelor Unite este de a garanta securitatea și integritatea teritorială a statului Qatar împotriva atacurilor externe”, se arată în document.

În eventualitatea unui atac viitor împotriva Qatarului, „Statele Unite vor lua toate măsurile legale și adecvate — inclusiv diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare — pentru a apăra interesele Statelor Unite și ale Statului Qatar și pentru a restabili pacea și stabilitatea”.

Conducătorii militari și ai serviciilor de informații ale SUA „vor continua planificarea comună a măsurilor de urgență cu statul Qatar pentru a asigura un răspuns rapid și coordonat la orice agresiune străină împotriva statului Qatar”, se precizează în document.

Amintim că Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară.

Multe țări arabe, în special Arabia Saudită, au cerut de-a lungul anilor o astfel de garanție de securitate din partea SUA, însă solicitare au fost respinse.

„Arabia Saudită a considerat că, pentru a obține un pact de apărare cu Statele Unite, ar fi necesară normalizarea relațiilor cu Israelul. Qatarul a reușit să obțină un pact de apărare parțial cu Statele Unite după ce a fost atacat de Israel”, a spus un fost oficial american.

Citește și:

Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția schimbă planul: amână tăierile din primării până se...
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Vreme extremă în România, val de alerte. Viscol la munte, furtuni în...
Ultimele știri
Petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru posibila implicare în incidentele cu drone
Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cook bun
Lovitură pentru Trump. Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, rămâne deocamdată în funcție, a decis Curtea Supremă
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon critică politicile dure ale lui Donald Trump: „Cine acceptă tratamentul inuman aplicat imigraților nu poate fi pro-viață”
Kushner trump blair
Actorii cheie în planul lui Trump pentru Fâșia Gaza. Relația din culise dintre Tony Blair și Jared Kushner, considerată esențială
Senate Energy And Natural Resources Committee Hearing
Senatul SUA a discutat strategia pentru Marea Neagră: România, aliat-cheie în securitate și energie
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...