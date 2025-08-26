Live TV

Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația sa pentru refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a reafirmat luni angajamentul SUA de a sprijini securitatea Ucrainei, dar a precizat că garanțiile concrete sunt încă în curs de negociere, informează Reuters și News.ro. El a explicat că președintele rus Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „pentru că nu îl place”.

Potențialele garanții de securitate pentru Ucraina sunt văzute drept un obstacol major în negocierile privind încheierea conflictului declanșat de Rusia.

Trump a mai spus că, în cadrul întâlnirii din 15 august cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, cei doi au discutat și despre reducerea arsenalului nuclear al țărilor lor, odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere și am discutat și despre asta. Este o parte a problemei, dar trebuie să punem capăt războiului”, a afirmat președintele american, în fața jurnaliștilor adunați în Biroul Oval.

Întrebat de ce Vladimir Putin pare reticent să se așeze la masa negocierilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: „Pentru că nu-l place”.

După întâlnirile separate cu liderul rus și, ulterior, cu președintele ucrainean și cu liderii europeni, Donald Trump i-a cerut secretarului de stat american, Marco Rubio, să coordoneze discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Luni, Rubio a avut deja o serie de convorbiri cu omologi din Europa.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
4
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Digi Sport
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mihai chirica
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de...
Drona militară a SUA.
Planul Marinei SUA de a construi o flotă de drone care să-i țină...
pensie
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro...
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan are astăzi prima întâlnire cu diplomaţii...
Ultimele știri
Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări
Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important”
Industria de apărare din Coreea de Sud înregistrează profituri record. „Fabricile de tancuri din Germania nu pot ține pasul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian flag
Rusia vrea să se retragă din Convenția europeană împotriva torturii
Jared Moskowitz
Democrații îl somează pe Donald Trump să crească presiunea asupra rușilor. „Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul”
Trump Fires Fed Governor Lisa Cook
Donald Trump a dispus demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook
woody allen la veneția 2023
„Vladimir Putin greşeşte complet”: Woody Allen și-a explicat participarea la Săptămâna Filmului de la Moscova
Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
„Bătălia celor doi Z”. Ce șanse politice are Valerii Zalujnîi în fața lui Volodimir Zelenski: „A ales cea mai inteligentă tactică”
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Andreea Bălan și Victor Cornea, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler, în Italia: „Acest...
Digi Sport
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din...
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată