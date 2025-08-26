Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația sa pentru refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski

Donald Trump a reafirmat luni angajamentul SUA de a sprijini securitatea Ucrainei, dar a precizat că garanțiile concrete sunt încă în curs de negociere, informează Reuters și News.ro. El a explicat că președintele rus Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „pentru că nu îl place”.

Potențialele garanții de securitate pentru Ucraina sunt văzute drept un obstacol major în negocierile privind încheierea conflictului declanșat de Rusia.

Trump a mai spus că, în cadrul întâlnirii din 15 august cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, cei doi au discutat și despre reducerea arsenalului nuclear al țărilor lor, odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere și am discutat și despre asta. Este o parte a problemei, dar trebuie să punem capăt războiului”, a afirmat președintele american, în fața jurnaliștilor adunați în Biroul Oval.

Întrebat de ce Vladimir Putin pare reticent să se așeze la masa negocierilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: „Pentru că nu-l place”.

După întâlnirile separate cu liderul rus și, ulterior, cu președintele ucrainean și cu liderii europeni, Donald Trump i-a cerut secretarului de stat american, Marco Rubio, să coordoneze discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Luni, Rubio a avut deja o serie de convorbiri cu omologi din Europa.

