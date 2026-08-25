Donald Trump promite „un nou impuls pentru pace” în Ucraina. Ce conține scrisoarea publicată de Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat, marți, mesajul de felicitare pe care l-a primit cu o zi înainte de la preşedintele american Donald Trump cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenţei Ucrainei. În mesaj, Trump s-a oferit să dea un nou impuls eforturilor de pace, astfel încât Ucraina să îşi poată realiza „potenţialul extraordinar”, informează Agerpres.

„Să profităm de acest moment pentru a pune capăt conflictului şi a construi o pace durabilă, care să reziste şi care să deblocheze potenţialul extraordinar al Ucrainei pentru generaţii de acum încolo”, scrie în scrisoarea lui Trump, în care preşedintele american îi transmite lui Zelenski „admiraţia” ţării sale pentru „spiritul de rezistenţă” şi „sacrificiile” pe care Ucraina le face în acest război. „Cu oameni curajoşi, viteji şi talentaţi, aţi construit o ţară măreaţă”, a mai scris Trump, exprimându-şi „încrederea” în viitorul Ucrainei „ca naţiune suverană şi prosperă” şi sărbătorind „prietenia” dintre cele două ţări.

Zelenski a salutat tonul neobişnuit de cald al lui Trump faţă de Ucraina din scrisoare, comparând mesajul cu „o lansare (a unei rachete) Patriot PAC-3: Ne ridică moralul şi ne dă speranţa că vieţile pot fi protejate de atacurile brutale ale Rusiei şi că se poate obţine o pace demnă”.

Preşedintele ucrainean, care a postat scrisoarea lui Trump pe platforma X, se referea la rachetele interceptoare americane de care Ucraina are nevoie pentru a se proteja de rachetele balistice ruseşti.

Lipsa acestei tehnologii americane, care este la mare căutare la nivel mondial, face ca Ucraina să fie extrem de vulnerabilă la rachetele balistice ruseşti.

Zelenski speră să primească cât mai curând posibil mai multe rachete PAC-3 americane, plătite de partenerii săi europeni. În plus, Kievul a cerut SUA permisiunea de a fabrica singur aceste rachete interceptoare.

Trump a dat undă verde acestei posibilităţi luna trecută, într-o întâlnire cu Zelenski, dar a revenit asupra sa în unele dintre declaraţiile sale publice recente.

Editor : B.E.