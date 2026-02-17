Live TV

Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton

Data actualizării: Data publicării:
epstein trump 2
Trump și Epstein, imagine de arhivă. Foto: captură video
Din articol
Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”, transmite marţi EFE, potrivit Agerpres. Declarația vine după acuzațiile fostei secretare de stat Hillary Clinton, care susține că administrația Trump a „mușamalizat” dosarele Epstein.

„Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat. Nu am nicio legătură cu Jeffrey Epstein”, a declarat presei preşedintele american în avionul prezidenţial, atunci când a fost întrebat despre afirmaţiile fostei secretare de stat Hillary Clinton conform cărora ea şi soţul ei sunt târâţi în acest caz şi că guvernul Trump ascunde ceva.

Preşedintele Trump a profitat de ocazie pentru a-i ataca, afirmând că „Clinton şi mulţi alţi democraţi au fost implicaţi” în examinarea documentelor privind ancheta asupra lui Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aştepta în închisoare un proces în care era acuzat de trafic sexual de minori.

Anterior, Epstein a pledat vinovat în 2008 în Florida după ce a fost acuzat că a solicitat prostituţie cu o minoră, după care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Departamentul de Justiţie a publicat mai mult de trei milioane de pagini de documente, 2.000 de videoclipuri şi 180.000 de imagini legate de ancheta asupra lui Epstein, dar procesul a fost criticat de legislatori şi victime pentru întârzieri şi încălcări ale intimităţii care au dus la retragerea temporară a mii de fişiere.

Publicarea documentelor a fost realizată în conformitate cu o lege care obligă dezvăluirea tuturor documentelor legate de cazul milionarului decedat care a avut legături cu Donald Trump în special în deceniile 1980 şi 1990, precum şi cu fostul preşedinte Clinton, fostul prinţ Andrew al Angliei şi de alte figuri din înaltele cercuri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat săptămâna trecută că Donald Trump a întrerupt relaţia cu Epstein, dar nu a clarificat dacă republicanul era la curent cu infracţiunile acestuia.

Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein

Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de Epstein, relatează BBC.

„Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse”, a declarat fosta secretară de stat americană pentru BBC la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual.

Când a fost întrebată dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în faţa unei comisii a Congresului, Hillary Clinton a răspuns: „Cred că toţi cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”.

Soţii Clinton urmează să se prezinte în faţa comisiei, deşi niciunul nu a fost acuzat de nereguli. Bill Clinton va apărea pe 27 februarie, iar Hillary Clinton va apărea cu o zi înainte.

Un vot planificat pentru a-i acuza pe soţii Clinton de sfidarea Congresului a fost amânat după ce cei doi au acceptat să depună mărturie. Va fi pentru prima dată când un fost preşedinte american depune mărturie în faţa unei comisii a Congresului de la Gerald Ford în 1983.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
lideri coalitie guvernare
4
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
5
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Ion Țiriac, "țeapă" de proporții: "Nu mai treci prin fața mea!"
Digi Sport
Ion Țiriac, "țeapă" de proporții: "Nu mai treci prin fața mea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump air force one reporteri
Trump va fi implicat „indirect” în negocierile SUA-Iran: „Teheranul dorește să ajungă la un acord”
Cuba Trash
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea
atac armat sua profimedia-1075702830
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Trei oameni au murit, trei sunt în stare critică
Tourist smokes a Havana cigar, Tobacco farm in the Vinalestal, Viñales, Cuba
Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, din cauza crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA
Donald Trump
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva
Recomandările redacţiei
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM...
nicusor dan cu carnetel de note pe birou
Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii coaliției la Cotroceni
Jeanne Shaheen la o sedinta
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei...
sorin grindeanu
De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care...
Ultimele știri
Măsuri după ce o mașină electrică a luat foc în mers: Se fac verificări la RAR, modelul implicat în incident a fost scos de la vânzare
Secretul Norvegiei pentru dominația la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce fac diferit pentru copiii lor
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Cum vor să păcălească șefii de la stat tăierile impuse de Bolojan. Cazul celui mai bine plătit bugetar
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele la zid!”. Care e soluţia...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu o lună înaintea barajului cu Turcia, Mircea Lucescu a luat decizia
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online