Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”, transmite marţi EFE, potrivit Agerpres. Declarația vine după acuzațiile fostei secretare de stat Hillary Clinton, care susține că administrația Trump a „mușamalizat” dosarele Epstein.

„Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat. Nu am nicio legătură cu Jeffrey Epstein”, a declarat presei preşedintele american în avionul prezidenţial, atunci când a fost întrebat despre afirmaţiile fostei secretare de stat Hillary Clinton conform cărora ea şi soţul ei sunt târâţi în acest caz şi că guvernul Trump ascunde ceva.

Preşedintele Trump a profitat de ocazie pentru a-i ataca, afirmând că „Clinton şi mulţi alţi democraţi au fost implicaţi” în examinarea documentelor privind ancheta asupra lui Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aştepta în închisoare un proces în care era acuzat de trafic sexual de minori.

Anterior, Epstein a pledat vinovat în 2008 în Florida după ce a fost acuzat că a solicitat prostituţie cu o minoră, după care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Departamentul de Justiţie a publicat mai mult de trei milioane de pagini de documente, 2.000 de videoclipuri şi 180.000 de imagini legate de ancheta asupra lui Epstein, dar procesul a fost criticat de legislatori şi victime pentru întârzieri şi încălcări ale intimităţii care au dus la retragerea temporară a mii de fişiere.

Publicarea documentelor a fost realizată în conformitate cu o lege care obligă dezvăluirea tuturor documentelor legate de cazul milionarului decedat care a avut legături cu Donald Trump în special în deceniile 1980 şi 1990, precum şi cu fostul preşedinte Clinton, fostul prinţ Andrew al Angliei şi de alte figuri din înaltele cercuri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat săptămâna trecută că Donald Trump a întrerupt relaţia cu Epstein, dar nu a clarificat dacă republicanul era la curent cu infracţiunile acestuia.

Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein

Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de Epstein, relatează BBC.

„Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse”, a declarat fosta secretară de stat americană pentru BBC la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual.

Când a fost întrebată dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în faţa unei comisii a Congresului, Hillary Clinton a răspuns: „Cred că toţi cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”.

Soţii Clinton urmează să se prezinte în faţa comisiei, deşi niciunul nu a fost acuzat de nereguli. Bill Clinton va apărea pe 27 februarie, iar Hillary Clinton va apărea cu o zi înainte.

Un vot planificat pentru a-i acuza pe soţii Clinton de sfidarea Congresului a fost amânat după ce cei doi au acceptat să depună mărturie. Va fi pentru prima dată când un fost preşedinte american depune mărturie în faţa unei comisii a Congresului de la Gerald Ford în 1983.

