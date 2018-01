Donald Trump, răspuns pentru Kim-Jong un: „Butonul meu nuclear este mai mare şi mai puternic”

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că butonul său nuclear „este mai mare şi mai puternic” decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong un, în replică la afirmaţia acestuia conform căreia are tot timpul pe birou butonul nuclear.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!