Donald Trump recunoaşte că „a mers prea departe” cu deportările în masă din SUA (WSJ)

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut în conversaţii private cu cercul său apropiat că unele dintre politicile sale de deportare în masă „au mers prea departe”, potrivit Wall Street Journal, citat vineri de EFE.

Potrivit ziarului, care citează oficiali care s-au exprimat sub condiţia anonimatului, Trump le-a cerut consilierilor săi să reducă accentul pus pe conceptul de „deportare în masă” şi să acorde prioritate expulzării imigranţilor cu cazier judiciar, ca răspuns la îngrijorările legate de impactul politic al operaţiunilor la scară largă şi foarte vizibile din mai multe oraşe din ţară.

Modificarea de abordare vine pe fondul schimbărilor în conducerea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), în urma plecării lui Kristi Noem, al cărei mandat a fost marcat de critici puternice pentru intensificarea raidurilor şi a episoadelor de violenţă.

Trump l-a propus ca înlocuitor al lui Noem pe senatorul Markwayne Mullin, care a promis o abordare mai coordonată cu autorităţile locale şi s-a distanţat de unele dintre cele mai controversate practici ale predecesoarei sale.

Politica lui Trump de a trimite mii de agenţi de imigrare în oraşe guvernate de democraţi a atins punctul de ruptură în ianuarie, când o operaţiune masivă de aplicare a legilor privind imigraţia în Minneapolis a stârnit proteste şi a dus la moartea a doi civili, ucişi de agenţi federali.

Din 14 februarie, finanţarea Departamentului pentru Securitate Internă a fost suspendată, deoarece democraţii din Senat au insistat asupra unor reforme în domeniul controalelor asupra agenţilor, declanşând o criză în diverse departamente din cadrul agenţiei.

Citește și: SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim – Freedom House

