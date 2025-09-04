Donald Trump respinge speculațiile despre Premiul Nobel pentru Pace: „Nu caut atenție”

După săptămâni de speculații și declarații contradictorii, Donald Trump susține acum că nu este interesat de Premiul Nobel pentru Pace. Președintele SUA afirmă că obiectivul său este oprirea războaielor și „nu caută atenție”.

„Nu am nimic de spus despre asta”, a declarat Trump pentru CBS News, partenerul american al BBC. „Tot ce pot să fac este să opresc războaie.” Președintele american a adăugat: „Nu caut atenție. Vreau doar să salvez vieți.”

Comentariile par să contrazică declarații anterioare, când Trump a spus că ar trebui să primească prestigiosul premiu pentru rolul său în încheierea mai multor conflicte.

În același interviu telefonic, Trump a mai spus că este hotărât să ajute la obținerea unui acord de pace între Rusia și Ucraina. „Se va întâmpla ceva. Vom reuși”, a spus el.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace urmează să fie anunțat pe 10 octombrie de către Comitetul Nobel norvegian. Patru președinți americani au primit până acum această distincție, inclusiv adversarul politic al lui Trump, Barack Obama.

În februarie, Trump a declarat cu regret: „Nu îmi vor da niciodată Premiul Nobel pentru Pace. Îl merit, dar nu mi-l vor da niciodată.”

Secretara sa de presă, Karoline Leavitt, a întărit mesajul în iulie, susținând că este „de mult timpul” ca Trump să câștige premiul. Alți membri ai echipei sale s-au alăturat. La o ședință de guvern de săptămâna trecută, emisarul său Steve Witkoff l-a numit „cel mai bun” candidat la Nobel din istorie datorită muncii sale „revoluționare”.

Cei cinci membri ai panelului Nobel sunt numiți de parlamentul norvegian. Potrivit relatărilor, Trump și-ar fi discutat speranțele legate de premiu cu ministrul de finanțe al Norvegiei, Jens Stoltenberg – deși acesta nu a confirmat.

Președintele SUA a fost nominalizat de mai multe țări, inclusiv Israel și Pakistan, iar acesta și-a atribuit meritul pentru reducerea tensiunilor dintre cele două țări la începutul acestui an. Acesta a fost unul dintre cele șase sau șapte „războaie” pe care Trump a spus anterior că le-a „încheiat”. Afirmația a fost privită cu scepticism de analiști, care spun că unele dintre aceste conflicte au durat doar câteva zile, deși au fost rezultatul unor tensiuni de lungă durată.

