Președintele Donald Trump urmează să petreacă aproape toată vizita sa de stat de două zile în Marea Britanie, săptămâna aceasta, cu ușile închise, departe de protestele masive planificate și fără a susține un discurs tradițional potențialilor critici din Parlament, care urmează să se intre în pauză în timp ce avionul său zboară deasupra Atlanticului, scrie New York Times.

Deși invitația din partea regelui Charles al III-lea pare concepută pentru a-i mulțumi unui președinte ale cărui politici „America First” dau peste cap relațiile comerciale și de securitate, asta nu înseamnă că momentul regal al lui Trump nu poate fi deraiat.

Președintele și regele au divergențe privind o listă lungă de probleme geopolitice pe care vor trebui să le rezolve în timp ce își afișează prietenia în fața unei audiențe globale.

De exemplu, Charles și Trump sunt în mod notabil în conflict în ceea ce privește politica de mediu. Regele britanic a formulat recent o mustrare subtilă față de apelurile lui Trump ca țara vecină, Canada, să devină al 51-lea stat american, proclamând în luna mai că țara ar trebui să rămână „puternică și liberă”.

Chiar weekendul trecut, Trump le-a spus liderilor europeni că trebuie să exercite presiuni economice asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina înainte ca SUA să impună sancțiuni suplimentare.

Și controversa privindu-l pe ambasadorul britanic în Statele Unite demis încă mocnește. Săptămâna trecută, prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a demis pe Peter Mandelson după ce au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația sa cu finanțatorul căzut în dizgrație Jeffrey Epstein, un fost prieten al lui Trump, al cărui caz l-a bântuit pe președinte.

Bloomberg News și The Sun au relatat că au obținut mesaje de e-mail trimise de Mandelson către Epstein, care a murit în 2019 în timp ce se afla în arest federal după condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale. Într-unul dintre ele, Mandelson ar fi scris: „Cred că întreaga lume, atât dumneavoastră, cât și cu mine, suntem disperați și furioși din cauza a ceea ce s-a întâmplat.” Fostul emisar nu a negat autenticitatea e-mailurilor, dar a spus că a fost păcălit de asigurările lui Epstein și ale echipei sale.

Experții spun că ambele părți au interesul de a împiedica cazul Epstein să devină o intrigă secundară a unei vizite care urmărește să evidențieze prietenia dintre cele două țări, într-un moment de instabilitate globală.

Observatorii spun că publicul aproape în întregime aristocratic al celei de-a doua vizite de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit reprezintă o întorsătură regală a strategiei europene de a-l „gestiona” pe liderul de la Casa Albă, la opt luni după al doilea mandat.

„Este prima dată când se întâmplă așa ceva, când cineva are o a doua vizită de stat. Este o mare onoare”, a declarat Trump la Casa Albă, marți, chiar înainte de plecarea spre Europa. „Și asta la Windsor... Urma să fie la Palatul Buckingham și nu vreau să spun că unul este mai bun decât celălalt, dar se spune că Castelul Windsor este cel mai bun, nu? Deci va fi frumos.”

El a spus că omologii săi britanici speră să abordeze acordul comercial semnat recent și că este dispus să asculte.

În timpul călătoriei, Trump va evita tradiția de interacțiune publică cu demnitarii străini, care ar putea duce la momente de tensiune, cum ar fi discursurile în Parlament sau participarea la o paradă pe străzile britanice, așa cum a făcut președintele francez Emmanuel Macron în iulie. Programul permite, de asemenea, o securitate sporită într-o perioadă de tensiuni crescânde după uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk.

„Guvernul britanic a decis, la fel ca multe alte guverne aliate, că există acest tip de formulă pentru a-l trata pe Trump”, a declarat Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul European pentru Relații Externe și fost oficial al Departamentului de Stat. „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi și, sperăm, nu își va da seama niciodată că nu faci de fapt ceea ce vrea el.”

„Mulți oameni din prima administrație Trump spun guvernelor că acesta este modul de a face lucrurile”, a adăugat Shapiro. „Guvernul britanic a preluat cu adevărat această responsabilitate în al doilea mandat, iar familia regală este esențială în acest sens.”

În timpul unei convorbiri telefonice în care au prezentat vizita, oficialii de la Casa Albă au declarat că ambele țări vor anunța parteneriate științifice și tehnologice care vor genera investiții noi de peste 10 miliarde de dolari. Trump și Starmer vor discuta, de asemenea, despre consolidarea cooperării în domeniul energiei nucleare civile, cercetării, investițiilor și dezvoltării, au declarat oficialii, vorbind sub condiția anonimatului pentru a detalia conversațiile interne.

Până acum, Starmer a condus ofensiva farmecului pentru a acoperi zonele de divergență - folosind fascinația lui Trump pentru familia regală ca pe o momeală diplomatică.

Liderul britanic a dezvăluit invitația din partea lui Charles în timpul unei întâlniri în Biroul Oval din februarie, înmânându-i lui Trump, iubitor de scrisori, un plic de culoare crem și încurajându-l să citească biletul pe loc.

„Este o invitație pentru o a doua vizită de stat. Este cu adevărat special. Nu s-a mai întâmplat niciodată. Este fără precedent”, a spus Starmer mai târziu. Președinții SUA sunt invitați în mod obișnuit într-o vizită de stat în timpul primului lor mandat.

Două luni mai târziu, Trump a anunțat un pact comercial cu Marea Britanie care a redus restricțiile pentru exportatorii americani, aducând în același timp cele două țări într-o aliniere economică mai strânsă - primul astfel de acord pentru orice țară de când Trump a încercat să folosească accesul la piețele americane ca pârghie diplomatică. Conform termenilor acordului, taxa minimă de 10% pe care a impus-o tuturor țărilor s-ar aplica și Marii Britanii, dar unele exporturi britanice, inclusiv automobilele, nu s-ar confrunta cu taxe mai mari. Și cele două țări au convenit să reducă tarifele la oțel și aluminiu.

Starmer a venit în Scoția la scurt timp după aceea pentru a-l vedea pe Trump la terenul său de golf Turnberry, o vizită care a contrazis tradiția. Președinții americani stau de obicei la reședințele diplomatice, în loc să fie gazde. Iar desfășurarea afacerilor publice acolo de către Starmer și de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat contururile unui acord comercial la clubul privat, a oferit publicitate terenurilor de golf într-un amestec inacceptabil de funcții publice și afaceri de familie pentru Trump.

În ajunul călătoriei sale transatlantice, Trump a provocat națiunile europene cu o declarație conform căreia va impune sancțiuni suplimentare Moscovei, sancțiuni pe care le-a propus public, doar dacă toate țările NATO încetează să mai cumpere petrol rusesc. „Sunt gata să merg mai departe, dar ei trebuie să o facă”, a postat el pe Truth Social, sâmbătă. „Cred că o vor face”.

Trump este profund nepopular în Marea Britanie, dar e de așteptat să fie la aproape 30 de kilometri distanță de majoritatea protestelor planificate la Londra. Aproape jumătate dintre locuitorii țării cred că va torpila economia, siguranța și securitatea țării, potrivit unui sondaj realizat de Good Growth Foundation în luna mai. Sondajul a constatat că britanicii consideră că Trump reprezintă o amenințare mai mare la adresa securității naționale și economice decât organizațiile teroriste.

În iulie, sute de protestatari au ieșit pe străzile din Edinburgh, Aberdeen și Dumfries în timpul vizitei lui Trump în Scoția. The National, un ziar scoțian, l-a întâmpinat cu un articol pe prima pagină intitulat: „Un infractor american condamnat va sosi în Scoția”.

Săptămâna aceasta, Trump va fi sărbătorit cu un survol al avioanelor militare americane F-35 și al echipei de acrobație a Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie, Red Arrows. Pe lângă ceremonia de bun-venit și banchetul de stat, el și prima-doamnă Melania Trump vor beneficia de o plimbare cu trăsura la Castelul Windsor. Și președintele SUA va depune o coroană de flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a.

Ambasada Marii Britanii la Washington a anunțat sâmbătă că cele două părți intenționează, de asemenea, să finalizeze un acord care vizează consolidarea cooperării dintre industriile lor tehnologice, în valoare de trilioane de dolari.

Înainte de sosirea lui Trump, autoritățile planifică cea mai mare prezență de securitate de la încoronarea lui Charles.

