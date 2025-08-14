Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de specialiști în Rusia care să-i țină spatele. „Rareori se pregătește”

În 2018, când Donald Trump a ținut o conferință de presă comună cu omologul său rus Vladimir Putin la summitul de la Helsinki, lucrurile au mers atât de prost încât consiliera sa principală pentru Rusia, Fiona Hill, a declarat că s-a gândit să simuleze o criză pentru a încerca să oprească totul. La preconizata întâlnire, din Alaska, lucrurile ar putea merge chiar mai rău, sugerează Financial Times.

Motivul este simplu. Când Trump se va întâlni cu Putin în Alaska, vineri, este puțin probabil ca experții în Rusia să se alinieze în spatele lui Trump. Și asta pentru că în al doilea mandat, Trump a acordat prioritate loialității în detrimentul experienței consilierilor săi superiori, în timp ce a dus o campanie agresivă pentru a elimina personalul federal de rând.

Un dezvoltator imobiliar conduce negocierile cu Moscova

Negocierile cu Moscova au fost conduse de dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, un novice în politica externă, în timp ce experții cu experiență au fost marginalizați, calomniați și forțați să-și părăsească locurile de muncă.

„Se poate spune cu certitudine că Trump nu are niciun consilier politic care să cunoască Rusia și Ucraina”, a declarat Eric Rubin, fost diplomat de carieră care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Bulgaria în timpul primului mandat al lui Trump.

Înaintea unei întâlniri importante cu Putin, oficialii guvernului american ar lucra de obicei intens pentru a se asigura că președintele este bine informat și pregătit să abordeze orice subiect pe care liderul rus l-ar putea ridica.

Putin, care conduce Rusia de un sfert de secol, este cunoscut pentru faptul că stăpânește foarte bine detaliile și este priceput în a-și lua interlocutorii prin surprindere.

Eric Green, care a ocupat funcția de director senior pentru Rusia în cadrul Consiliului Național de Securitate în timpul președinției lui Joe Biden, a declarat: „Vrei să eviți să fii prins în capcana abilității sale de a dezbate aceste puncte și să eviți să fii de acord cu ceva care poate părea rezonabil în modul în care este prezentat de Putin, dar care, de fapt, este distorsionat”.

NSC, care este responsabil cu coordonarea contribuțiilor din partea agențiilor guvernamentale, ar conduce de obicei pregătirile pentru summituri.

Însă, în al doilea mandat al lui Trump, NSC a fost drastic redus, zeci de experți în politică externă și securitate națională fiind concediați în luna mai.

Un înalt oficial american familiarizat cu această chestiune a declarat: „Din câte înțeleg, procesul tradițional de politică externă al Washingtonului condus de NSC s-a destrămat în mare măsură în cadrul acestei administrații”.

Concedieri în masă

Peste 1.300 de funcționari au fost concediați luna trecută de la Departamentul de Stat, în cadrul unei campanii la nivel guvernamental de reducere a personalului federal. Printre aceștia se aflau analiști specializați în Rusia și Ucraina din cadrul biroului de informații al agenției.

Corpul diplomatic american, serviciul extern, a pierdut, de asemenea, o parte semnificativă din personalul său în al doilea mandat al lui Trump, prin reduceri, răscumpărări și demisii.

Deși Departamentul de Stat nu a publicat cifre oficiale, American Foreign Service Association, sindicatul care reprezintă diplomații americani, estimează că aproximativ 25% dintre funcționarii serviciului extern și-au părăsit locurile de muncă din ianuarie. Printre cei care au rămas, moralul este „cât se poate de scăzut”, a spus Rubin, care a fost președinte al AFSA până în 2023.

Posturile de vârf din administrație care se ocupă de Rusia și Ucraina rămân neocupate, a remarcat Rubin. Trump începe negocierile cu Putin fără un secretar de stat adjunct pentru afaceri europene confirmat de Senat și fără un ambasador în Rusia sau Ucraina.

„Este fals să presupunem că mai mult personal înseamnă rezultate mai bune”, a declarat Departamentul de Stat. „Reorganizarea departamentului ne va face mai eficienți și va accelera procesele, astfel încât să putem realiza lucrurile care contează.”

„În ceea ce privește Rusia și orice alt subiect, președintele Trump primește întotdeauna feedback de la talentata sa echipă de securitate națională, inclusiv de la liderii Departamentului de Stat, NSC și comunitatea de informații, și în final ia decizia pe care o consideră cea mai bună pentru țară”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe.

„Sub conducerea președintelui Trump și datorită rolurilor comune ale secretarului [de stat Marco] Rubio, NSC este mai relevant și mai important ca niciodată”, a adăugat Kelly. Rubio ocupă, printre alte funcții, și cea de consilier interimar pentru securitate națională.

După întâlnirea cu Putin la Helsinki în 2018, președintele SUA a pus la îndoială concluziile propriului serviciu de informații și a acceptat asigurarea liderului rus că nu a încercat să se amestece în alegerile prezidențiale.

Trump, care își conduce politica externă pe baza instinctului și a relațiilor personale, a declarat luni că summitul cu Putin va fi „o întâlnire de sondare”, adăugând că va ști în două minute dacă este posibil să se înregistreze progrese.

„S-ar putea să spun «mult noroc, continuați să luptați» sau s-ar putea să spun «putem ajunge la un acord»”, a afirmat el.

Așteptările privind Alaska sunt modeste

În timp ce Casa Albă a temperat marți așteptările privind o înțelegere în Alaska, abordarea președintelui a stârnit îngrijorare în cercurile de politică externă.

„Nu poți să-l lași pe el și pe Witkoff să improvizeze, pentru că pur și simplu nu știe suficient”, a spus Daniel Fried, fostul ambasador al SUA în Polonia. „Ai nevoie de cineva în cameră care să se poată uita la președinte, să-și rotească ochii și să scuture din cap.”

Relația lui Trump cu Moscova a fost supusă unei analize intense în timpul primului său mandat, întrucât mai multe anchete au încercat să investigheze legăturile echipei sale de campanie cu Rusia și eforturile Kremlinului de a influența alegerile prezidențiale din 2016.

„Rareori se pregătește”

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu un Congres mai assertiv, iar echipa sa de politică externă era formată din experți experimentați, care au ajuns să fie cunoscuți drept „adulții din cameră”. După ce au părăsit guvernul, mulți au descris în detaliu eforturile lor de a-l informa pe președinte și de a-i tempera impulsurile mai alarmante.

„Rareori se pregătește”, a declarat John Bolton, care a fost consilierul pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului său mandat.

Bolton, acum un critic al lui Trump, și-a amintit încercările sale de a-l informa pe președinte despre armele nucleare în drum spre summitul de la Helsinki cu Putin în 2018, în timp ce liderul american se uita la un meci de fotbal.

Trump s-a asigurat că lucrurile vor fi diferite în al doilea mandat. Fried a spus: „Aceasta nu este o administrație care va avea un proces condus de experți”.

Editor : Sebastian Eduard