Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc luni la New York. Cei doi lideri participă la Adunarea Generală a ONU

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său francez, Emmanuel Macron, luni după-amiază, la New York, unde cei doi lideri vor participa în această săptămână la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU, a anunțat Casa Albă, potrivit AFP și Reuters.

Întrevederea este prevăzută pentru ora locală 17:35 (21:35 GMT), potrivit agendei președintelui SUA, publicată duminică seară.

Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Macron, liderul de la Casa Albă se va vedea cu primarul orașului New York, Zohran Mamdani, membru al Partidului Democrat și opozant vehement al politicii administrației Trump.

Șeful statului francez va ajunge la New York din Saint-Pierre-et-Miquelon, un mic teritoriu francez din Atlanticul de Nord, unde Macron s-a întâlnit duminică cu premierul canadian Mark Carney.

Macron și Carney au apărat „suveranitatea” țărilor lor și au pledat pentru o „apropiere aprofundată” în fața revendicărilor teritoriale ale lui Trump.

Președintele american a amenințat constant Canada cu anexarea și a publicat recent o hartă care prezintă întreaga regiune acoperită de drapelul american, inclusiv Saint-Pierre-et-Miquelon.

După sosirea sa luni la New York, Emmanuel Macron va avea mai multe întâlniri cu diverși lideri, consacrate crizelor internaționale. Pe lângă întâlnirea cu Donald Trump, el va avea o întrevedere și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Palatul Élysée încearcă să stabilească mai multe întâlniri cu lideri din Orientul Mijlociu, printre care se numără și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

În timpul discursului său în fața Adunării Generale a ONU, prevăzut pentru marți, Macron va apăra „un multilateralism eficace”, bazat pe coaliții de state și actori capabili să producă rezultate concrete.

„Organizația Națiunilor Unite merge rău și eficacitatea acțiunii multilaterale este sub semnul întrebării”, a estimat vineri președinția franceză, într-o conferință de presă, subliniind dezangajarea treptată a liderilor celor cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate.

Editor : Ș.A.