Live TV

Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc luni la New York. Cei doi lideri participă la Adunarea Generală a ONU

Data publicării:
trump macron
Donald Trump și Emmanuel Macron la summitul G7 de la Evian. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său francez, Emmanuel Macron, luni după-amiază, la New York, unde cei doi lideri vor participa în această săptămână la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU, a anunțat Casa Albă, potrivit AFP și Reuters.

Întrevederea este prevăzută pentru ora locală 17:35 (21:35 GMT), potrivit agendei președintelui SUA, publicată duminică seară.

Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Macron, liderul de la Casa Albă se va vedea cu primarul orașului New York, Zohran Mamdani, membru al Partidului Democrat și opozant vehement al politicii administrației Trump.

Șeful statului francez va ajunge la New York din Saint-Pierre-et-Miquelon, un mic teritoriu francez din Atlanticul de Nord, unde Macron s-a întâlnit duminică cu premierul canadian Mark Carney.

Macron și Carney au apărat „suveranitatea” țărilor lor și au pledat pentru o „apropiere aprofundată” în fața revendicărilor teritoriale ale lui Trump.

Președintele american a amenințat constant Canada cu anexarea și a publicat recent o hartă care prezintă întreaga regiune acoperită de drapelul american, inclusiv Saint-Pierre-et-Miquelon.

După sosirea sa luni la New York, Emmanuel Macron va avea mai multe întâlniri cu diverși lideri, consacrate crizelor internaționale. Pe lângă întâlnirea cu Donald Trump, el va avea o întrevedere și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Palatul Élysée încearcă să stabilească mai multe întâlniri cu lideri din Orientul Mijlociu, printre care se numără și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

În timpul discursului său în fața Adunării Generale a ONU, prevăzut pentru marți, Macron va apăra „un multilateralism eficace”, bazat pe coaliții de state și actori capabili să producă rezultate concrete.

„Organizația Națiunilor Unite merge rău și eficacitatea acțiunii multilaterale este sub semnul întrebării”, a estimat vineri președinția franceză, într-o conferință de presă, subliniind dezangajarea treptată a liderilor celor cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții la domiciliul său din...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Invited guests arrive for a state dinner at the Elysee FA, Paris, France - 28 May 2026
„Acest nou atac este nejustificabil și inacceptabil”. Franța amenință cu măsuri după ce Iranul a închis un centru francez la Teheran
donald trump profimedia
Administrația Trump pregătește sancțiuni istorice împotriva Curții Penale Internaționale: ce se ascunde în spatele deciziei
donald trump
Lunga istorie a mitei electorale în SUA: poate scrie Donald Trump un nou capitol?
clădire prăbușită în Havana
Colapsul unei țări pentru care nu mai există cale de întoarcere. De ce reconstrucția Cubei riscă să devină imposibilă
donald trump kim jong un
Summit Kim-Trump cu o întorsătură: Ju-ae, succesoarea probabilă a liderului nord-coreean, ar putea fi cheia mizei diplomatice
Recomandările redacţiei
george simion si calin georgescu fac declaratii
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost...
economistul britanic Charles Goodhart
„Următorii 30-40 de ani vor fi foarte dificili”: Avertismentul unui...
F-16 avioane
Țintă aeriană depistată în apropierea graniței cu România. Două...
steag nato-rusia
Șefii serviciilor secrete europene avertizează că Rusia plănuiește...
Ultimele știri
Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și lista cabinetului: Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase
Bugetul UE, în centrul unei dispute privind taxele și cheltuielile. Costa: Vom fi nevoiți să cerem mai mulți bani de la statele membre
Traian Băsescu, previziuni sumbre despre prețul petrolului: „Nu suntem atât de rău la cât de rău va fi în câteva luni. Va fi mai rău”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Teo Trandafir, despre cumpăna vieții ei. Luni întregi în spital, cinci anestezii generale, comă: “Eram...
Cancan
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi...
Fanatik.ro
Eugen Neagoe, despre FCSB: Marius Baciu decide primul „11”, nu Gigi Becali. Cine pregătește meciul
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Călin Georgescu, scandal cu familia unui fost campion olimpic. A folosit imaginea sportivului fără acord
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Radarul te poate „vedea” înainte să vezi tu mașina Poliției? Cum funcționează măsurarea vitezei pe un drum...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Pro FM
Celine Dion, desculță pe capota mașinii, a cântat și dansat cu fanii. VIDEO superb în fața unui hotel din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
Ce pensie primește un pensionar după 35 de muncă pe salariu minim? Dacă e pensionat anticipat cu penalizare
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Harrison Ford și-a schimbat viața la 83 de ani. Mare pasionat de avioane, preferă acum bicicleta în locul...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...