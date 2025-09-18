Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a avut o defecțiune hidraulică

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost transferați într-un elicopter de sprijin în timpul vizitei de stat în Marea Britanie, după ce aeronava prezidențială Marine One a avut o defecțiune hidraulică. Piloții au decis să aterizeze pe un aerodrom local din precauție, iar cuplul prezidențial și-a continuat drumul spre aeroportul Stansted cu o întârziere de câteva minute, relatează The Independent.

În timp ce se întorceau de la Chequers, reședința de la țară a premierului Keir Starmer, către aeroportul Stansted, elicopterul Marine One în care se aflau soții Trump a întâmpinat o defecțiune la sistemul hidraulic.

„Dintr-o precauție suplimentară”, piloții au decis să aterizeze pe un aerodrom local, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Cei doi au fost transferați în siguranță într-un elicopter de sprijin, iar zborul către aeroport a continuat cu o întârziere de câteva minute.

Președintele și prima doamnă se întorc în Statele Unite după o vizită de stat de două zile în Marea Britanie. Miercuri, cei doi au fost primiți cu ceremonii fastuoase de Familia Regală la Windsor, înainte de a participa la un banchet de stat.

Joi, Donald Trump s-a întâlnit cu premierul Keir Starmer, cu care a semnat un acord de parteneriat în domeniul tehnologiei și a susținut o conferință de presă comună. În timpul declarațiilor, cei doi au subliniat „relația specială” dintre SUA și Regatul Unit, însă ulterior Trump a spus, la bordul Air Force One, că nu este de acord cu poziția lui Starmer în privința imigrației și energiei.

De asemenea, Trump s-a distanțat de poziția premierului britanic legată de recunoașterea Palestinei ca stat independent.

După conferință, Trump s-a pregătit să plece din Marea Britanie și să revină în SUA. Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a „problemei hidraulice minore” care a afectat elicopterul prezidențial.

Editor : Ș.A.