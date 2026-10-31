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Donald Trump și Vladimir Putin s-ar putea întâlni. Ce au discutat Marco Rubio și Serghei Lavrov la G20

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Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că a discutat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, despre posibilitatea unei interacţiuni între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin în timpul viitorului summit APEC, programat pentru jumătatea lunii noiembrie în China.

„Am abordat pe scurt posibilitatea ca liderii noştri să aibă un schimb de opinii în timpul summitului APEC de luna viitoare”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în marja unei reuniuni G20 la Atlanta, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) urmează să aibă loc pe 18 şi 19 noiembrie la Shenzhen.

Secretarul de stat al SUA a precizat că nu a avut o „întâlnire formală” cu omologul său rus, ci mai degrabă un „scurt schimb de cuvinte”.

La rândul său, Lavrov a declarat, în cadrul propriei conferinţe de presă de vineri, că a purtat „o conversaţie destul de plăcută cu domnul Rubio, din motive evidente scurtă (...). Am discutat despre unele aspecte ale relaţiilor noastre bilaterale, precum şi despre cooperarea noastră în cadrul organizaţiilor multilaterale”.

Prezenţa ministrului rus la reuniunea G20 - grup din care şi Rusia face parte - a stârnit agitaţie în rândul participanţilor, iar fotografia de grup tradiţională a fost anulată vineri, întrucât europenii au refuzat să apară alături de el.

Citește și: Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia să devină membru permanent

Editor : C.S.

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