Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit joi dimineață cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen, China, transmite CNN, potrivit News.ro.

ACTUALIZARE 08:15 Întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin s-a încheiat după aproximativ 40 de minute. Trump a fost văzut părăsind zona în care cei doi lideri purtaseră discuţii. Convoiul oficial al lui Trump a plecat de la locul desfăşurării summitului APEC, îndreptându-se spre Kylin Villa pentru întâlnirea cu Xi, potrivit relatărilor din partea grupului de presă acreditat.

Conform programului oficial, o întâlnire trilaterală la care vor participa Trump, Xi şi Putin ar urma să aibă loc la ora locală 14:30 (08.30 ora României), înainte ca Trump să plece înapoi în Statele Unite.

Nu este încă cert dacă programul va suferi noi amânări.

Știrea inițială.

Preşedintele Donald Trump l-a lăudat pe liderul rus Vladimir Putin, în timp ce cei doi s-au aşezat pentru o întrevedere bilaterală, în marja summitului APEC, joi.

„Aşteptăm cu interes această întâlnire”, a spus Trump după ce l-a salutat pe preşedintele rus.

„Avem o relaţie excelentă de mulţi ani – ne cunoaştem de mult timp şi cred că pot ieşi multe lucruri minunate de aici, sau cel puţin pot începe să prindă contur.”

Trump a intrat în încăpere însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, după care i-a strâns mâna lui Putin într-un gest cordial.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, își strâng mâinile în timpul unei întâlniri în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, din provincia Guangdong din sudul Chinei, pe 19 noiembrie 2026. Foto: Viaceslav PROKOFIEV / AFP / Profimedia Deschide galeria foto

Un oficial american a descris întrevederea drept o discuţie informală (o scurtă conversaţie separată). Mai târziu, astăzi, preşedinţii vor participa la o reuniune trilaterală cu liderul chinez Xi Jinping.

Putin nu a făcut nicio declaraţie publică.

Accesul în încăpere este strict restricţionat, fiind permisă prezenţa unei singure camere de televiziune.

Trump şi Putin s-au întâlnit personal în şapte rânduri. Cea mai recentă întrevedere a avut loc în Alaska, în 2025, în cadrul unor negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina – discuţii care, în cele din urmă, nu s-au concretizat printr-un acord oficial.

Relaţia dintre cei doi lideri a fost, uneori, tumultuoasă, însă pare să se fi consolidat în ultimele luni.

Editor : B.E.