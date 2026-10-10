Preşedintele american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că este timpul ca Ucraina „să aibă un nou lider”, el criticându-l pe omologul său Volodimir Zelenski şi condamnând loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol şi gaz ruse.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată... Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat liderul american în faţa presei la Casa Albă.

„I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a mai spus președintele american.

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Declaraţia lui Trump intervine la o zi după anunţul său privind negocierea livrării unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială.

Washingtonul a suspendat sancţiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat o decizie „nedemnă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat sâmbătă un atac rusesc cu bombe asupra orașului Zaporojie, în care au murit mai mulți civili, inclusiv copii, spunând că este felul în care „Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină”, în urma înțelegerii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Zelenski mai spune că Rusia interpretează ca pe o încurajare slăbirea sancțiunilor și a promis că va răspunde la atacurile rusești.

Editor : A.P.