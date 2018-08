Donald Trump spune că Regina Elisabeta a întârziat și l-a lăsat să aștepte alături de soția lui

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii că l-a făcut să aștepte, după ce presa a scris că președintele ar fi fost cel care a întârziat la întâlnirea pe care cei doi au avut-o la palatul Windsor, scrie Sky News. Trump a adăugat că, de fapt, el a sosit cu 15 minute mai devreme și de aceea a fost obligat să aștepte.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Trump a respins articolele „false și dezgustătoare” care spuneau că a întârziat și a declarat că el și regina au avut „o chimie bună”, adăugând că vizita a fost una „frumoasă, frumoasă”.

Adresându-se susținătorilor săi din Pennsylvania, Donald Trump a declarat:

„Mi s-a cerut să iau ceaiul cu Regina, care este incredibilă, apropo. Incredibilă. Am aterizat și sunt acolo și aștept cu garda regelui...a reginei...oameni minunați. Și aștept. Venisem mai devreme cu 15 minute și aștept cu nevastă-mea și asta e în regulă. Hei, este vorba despre Regină, da? Putem să așteptăm. Dar am ajuns eu cam devreme”, a declarat Trump.

„Așa că m-am întâlnit cu Regina și este fantastică. Am mers, am luat ceaiul. Și eu nu știam asta - trebuia să dureze doar 15 minute, dar a durat o oră. Pentru că ne-am înteles bine. Ne-am înțeles. Și i-a plăcut de prima doamnă și primei doamne i-a plăcut de ea. Și nu o să vă spun ce am discuta, pentru că nu ar trebui să știți. Sau poate vreți să auziți. Nu, glumesc! Dar ne-am înțeles bine și timpul a trecut repede, pentru că așa trece timpul dacă te înțelegi bine cu cineva - chimie grozavă - tinpul zboară”, a adăugat președintele american.

