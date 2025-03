Donald Trump a anunțat luni o investiție de 100 de miliarde de dolari. SUA și Taiwan vor deschide o fabrică de semiconductori. Anunțul a fost făcut la Casa Albă și a fost urmat de o scurtă conferință de presă în care președintele a răspuns și unor întrebări despre Rusia și Ucraina.

Întrebat dacă va suspenda ajutorul militar pentru Ucraina, Donald Trump a spus că nu vorbește despre acest lucru acum.

„Acum vedem că se întâmplă o mulțime de lucruri chiar în aceste momente în care noi stăm de vorbă. Aș putea să vă dau un răspuns și apoi să mă duc înapoi în frumosul meu Birou Oval. Dar ar putea să fie pur și simplu depășit. Știți cum este ca în afacerea cu cipurile. Creezi un cip și peste două zile este depășit. La fel ar fi și în acest caz”, a spus Donald Trump, luni, la Casa Albă.

„Știi, Biden, foarte, foarte prostesc, sincer, a dat 300 de miliarde de dolari, sau mai corect 350 de miliarde, unei țări pentru a lupta și a încerca să facă anumite lucruri. Și știi ce s-a întâmplat? Nu primim nimic. Pur și simplu am dat acești bani. Am fi putut reconstrui întreaga noastră flotă americană cu 350 de miliarde de dolari. Gândește-te. 350 de miliarde de dolari, am fi putut reconstrui flota americană. Așa că el a dat banii cât de repede putea fi cheltuiți. Și ceea ce facem noi acum este să recuperăm totul și chiar mai mult. Și ceea ce ne trebuie — este foarte important pentru afacerea aceasta despre care vorbim aici, cu cipuri, semiconductori și tot restul — ne trebuie pământuri rare. Și afacerea pe care o avem este că avem cele mai bune resurse de pământuri rare aici”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA a spus că vrea ca Zelenski să fie „mai recunoscător” pentru că America a dat Ucrainei mai mult decât Europa. Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru că „a dat bani cu nemiluita”.

„Ei bine, cred că ar trebui să fie mai recunoscător, pentru că această țară a fost alături de ei. Le-am dat mult mai mult decât Europa, iar Europa ar fi trebuit să dea mai mult decât noi, pentru că, după cum știi, este aproape de ei. Este granița. Această țară era practic bariera la graniță. A fost foarte important pentru Europa. Și nu critic Europa. Spun doar că au fost mult mai deștepți decât Joe Biden, pentru că Joe Biden n-avea habar. Pur și simplu a dat bani cu nemiluita. Și ar fi trebuit să fie capabili să egalizeze cu noi. Cu alte cuvinte, dacă noi am dat un dolar, ei ar fi trebuit să dea la fel. Ei bine, noi am dat 350 de miliarde. Probabil că ei au dat 100. Dar, pe lângă toate astea, ei își recuperează banii pentru că o fac sub forma unui împrumut. Și este un împrumut garantat. Așa că, atunci când am văzut asta, lucru pe care îl știam de ceva vreme, am spus că e timpul să fim deștepți. În același timp, e grozav pentru ei, pentru că ne obțin pe noi în țară pentru a extrage pământurile rare, care vor alimenta acest mare motor și în special motorul pe care l-am creat într-un timp foarte scurt. Și noi obținem ceva. Și suntem acolo. Avem o prezență acolo. Cu toate acestea, vreau un singur lucru să se întâmple: ca toți acei tineri să nu mai fie uciși. Sunt uciși cu miile în fiecare săptămână. Săptămâna trecută, 2.700 au fost uciși. 2.700 de tineri, în acest caz, aproape toți băieți tineri”, a declarat președintele SUA.

Donald Trump a spus că trebuie făcut un acord cu Rusia și un acord cu Ucraina, deși inițial nu a vrut să vorbească despre acest lucru. Acesta a subliniat că și țările europene trebuie să-și dea consimțământul și că acordul poate fi făcut repede.

„Se presupune că președintele Zelenski a făcut astăzi o declarație în AP. Nu sunt un mare fan al AP, așa că poate a fost o declarație incorectă. Dar a spus că el crede că războiul va dura mult timp, și ar fi bine să nu aibă dreptate în privința acestei declarații. Rusia spune că politica externă a administrației tale este, citez, în mare măsură aliniată cu viziunea lor. Ei bine, îți spun ce cred eu, cred că trebuie să faci un acord cu Rusia și un acord cu Ucraina. Trebuie să ai acordul și consimțământul națiunilor europene, pentru că cred că asta este important, și de la noi. Cred că toată lumea trebuie să se adune într-o cameră, ca să spun așa, și să facem un acord. Și acordul poate fi făcut foarte repede. Cred că, cu siguranță, poporul Ucrainei vrea să facă un acord. Au suferit mai mult decât oricine altcineva. Vorbim despre suferință. Ei au suferit. Dar dacă te gândești bine, sub președintele Bush, au luat Georgia. Nu-i așa? Rusia a luat Georgia. Sub președintele Obama, au obținut o bază de submarine frumoasă și mare, o bucată frumoasă și mare de pământ unde au submarinele. Știi asta, nu? Crimeea. Sub președintele Trump, nu au obținut nimic. Și sub președintele Biden, au încercat să ia totul. Au încercat să ia întreaga Ucraină, toată. Dacă nu ajungeam aici, ar fi luat totul. Așa că pot spune doar că te poți întoarce la Bush, te poți întoarce la Obama și la Biden. Au luat mult”, a subliniat președintele american.

Trump a vorbit despre ajutorul pe care el l-a acordat Ucrainei. „Știi ce le-am dat eu? Le-am dat rachete antitanc. Asta le-am dat. Le-am dat sancțiuni împotriva Rusiei. Împotriva Rusiei. Le-am dat rachete Javelin. Știi despre Javelin, nu? Când au distrus toate acele tancuri? Știi, tancurile se îndreptau spre Kiev cu sutele și erau de neoprit. Și eu le-am dat Javelin. Vreau corectitudine. Dar gândește-te. Nu am dat nimic Rusiei. Doar necazuri. Nu le-am dat nimic. Le-am dat sancțiuni și Javelin. Asta le-am dat. Obama le-a dat cearșafuri. Și apoi spun cât de apropiat sunt eu de Rusia. Lasă-mă să-ți spun, trebuie să facem un acord, pentru că sunt mulți oameni care nu ar trebui să fie uciși și totuși sunt. Să țineți minte! Trump nu le-a dat nimic, iar ceilalți președinți le-au dat totul! Le-au dat totul.”

Editor : M.I.