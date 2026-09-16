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Donald Trump: SUA retrage Venezuela de pe lista ţărilor implicate în traficul de droguri. Columbia ar putea urma

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
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SUA au retras Venezuela de pe lista ţărilor care nu au reuşit să combată în mod evident traficul ilegal de droguri, pentru prima dată în mai bine de 20 de ani, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump într-o declaraţie, adăugând că ar putea lua în considerare şi retragerea ţării vecine, Columbia, informează Reuters.

Datorită destituirii şi arestării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, cooperarea SUA cu guvernul interimar al ţării, condus de fosta vicepreşedintă a lui Maduro, Delcy Rodriguez, dă roade, inclusiv în cazul eliminării liderului bandei „Tren de Aragua”, cunoscut sub numele de „Nino Guerrero”, a declarat Trump în decizia prezidenţială publicată de Departamentul de Stat.

Venezuela era considerată încă din 2005 o ţară care a eşuat în acest domeniu.

„Am decis că Venezuela nu mai trebuie să fie considerată ţară care a eşuat în mod evident în îndeplinirea angajamentelor sale privind controlul drogurilor. Mă aştept să văd progrese continue şi măsurabile din partea guvernului interimar în desfiinţarea grupurilor narcoteroriste şi stoparea traficului de droguri prin Venezuela”, a declarat el.

„Columbia este pregătită să-şi recâştige locul de principal partener al nostru în materie de securitate în emisferă”, a adăugat Trump, după alegerea preşedintelui Abelardo De La Espriella. „Dacă, aşa cum se aşteaptă, Columbia va înregistra progrese în eradicarea agresivă a culturilor de coca şi destructurarea reţelelor sale narcoteroriste în cursul anului următor, voi lua în considerare ridicarea statutului de „ţară care a eşuat în mod evident””.

Anul trecut, Trump a inclus Columbia pe listă pentru că nu a combătut producţia de cocaină, pe fondul unor schimburi constante de acuzaţii între el şi preşedintele de stânga de atunci, Gustavo Petro. Trump l-a susţinut pe De La Espriella, fost avocat al unor persoane legate de grupările paramilitare de dreapta, care a preluat funcţia în luna august, promiţând măsuri dure în materie de securitate.

Ambele ţări continuă să fie considerate de SUA drept importante centre de tranzit sau mari producătoare de droguri, alături de Afganistan, Bahamas, Belize, Bolivia, Myanmar, China, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Laos, Mexic, Nicaragua, Pakistan, Panama şi Peru.

Editor : Sebastian Eduard

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